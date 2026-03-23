Rekabet Kurulu, atıştırmalık sektörünün önde gelen markalarından Haribo hakkında düğmeye bastı. Yumuşak şeker pazarındaki uygulamaları mercek altına alınan şirketle ilgili yapılan ön araştırmada dikkat çeken bulgulara ulaşılırken, rekabeti ihlal ettiği iddiaları üzerine resmi soruşturma başlatıldı.
Rekabet Kurulu, Haribo hakkında soruşturma başlattı. Rekabet Kurumu’nun (RK) internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, atıştırmalık ürünler grubunun önde gelen markalarından Haribo’nun yumuşak şeker pazarındaki uygulamaları mercek altına alındı. Yüksek pazar payıyla LIDER konumda bulunan şirket hakkında yürütülen ön araştırmada, rakiplerin pazardan dışlanmasına yol açabilecek eylemlere ilişkin ciddi bulgulara ulaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu bulgular doğrultusunda Haribo hakkında resmi soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında şirketin rekabet kurallarını ihlal EDIP etmediği detaylı şekilde incelenecek.