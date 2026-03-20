Yapay zeka sunucusu üretiminde vites yükselten Dell, maliyetleri düşürme hedefiyle işe alımları sınırlandırdı. Reuters'ın aktardığı verilere göre şirket, Ocak 2025'te 108 bin olan çalışan sayısını bu yılın Ocak ayı itibarıyla 97 bine düşürdü. Toplamda 11 bin kişinin işine son veren Austin merkezli şirketin, kıdem tazminatı giderleri için 569 milyon dolar harcadığı kaydedildi.

Bu küçülmeye rağmen Dell, yapay zeka odaklı büyüme stratejisinden vazgeçmiyor. Şirket hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 24’ten fazla yükselirken, 2027 mali yılında yapay zeka sunucusu gelirlerinin iki katına çıkması bekleniyor.

META'DA "YÜZDE 20" ALARMI: HİSSELER YÜKSELİŞE GEÇTİ

Yapay zekaya milyarlarca dolarlık yatırım yapan Meta (Facebook) cephesinde de benzer bir hareketlilik yaşanıyor. Şirketin, devasa yatırımları telafi etmek amacıyla işgücünün yüzde 20 veya daha fazlasını (yaklaşık 15.800 kişi) işten çıkarmayı planladığı haberleri piyasalarda karşılık buldu. Bu iddiaların ardından Meta hisseleri dün yükseliş kaydetti. Henüz kesinleşmiş bir tarih veya sayı olmasa da, yatırımcıların maliyet disiplinine yönelik bu adımı olumlu karşıladığı görülüyor.

SEKTÖR GENELİNDE KIYIM SÜRÜYOR

Teknoloji dünyasındaki bu işten çıkarma dalgası sadece devlerle sınırlı değil. Layoffs.fyi sitesinin verilerine göre, 2026 yılının başından bu yana 60'tan fazla teknoloji şirketi yaklaşık 38 bin çalışanın işine son verdi. Uzmanlar, şirketlerin insan gücünden tasarruf ederek kaynaklarını yapay zeka işlemcileri ve altyapılarına kaydırdığına dikkat çekiyor.