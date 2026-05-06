Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi için geri sayım başladı. 2025 yılında 4 bin TL’ye yükseltilen emekli bayram ikramiyesinin, Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin aynı tutar üzerinden yapılacağını açıklarken, erken ödeme ihtimali için de çalışma yürütülebileceğini ifade etti.

Gözler şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanacak resmi ödeme takvimine çevrildi. Uzmanlara göre emekli ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Işıkhan açıklamasında, ödemelerin bayramdan önce yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ramazan Bayramı’nda verdiğimiz ikramiye tutarını Kurban Bayramı’nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız, SGK Başkanlığımızla görüştükten sonra.”

Bu açıklama sonrası gözler ödeme takvimine çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödeme planına göre ikramiyelerin 18-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ KURBAN BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyesi tutarı 2025 yılında artırılmıştı. 2024 yılında yapılan yüzde 33,3 oranındaki zamla birlikte 3 bin TL olan emekli bayram ikramiyesi, 2025 itibarıyla 4 bin TL'ye yükseltildi.

Ramazan Bayramı'nda emeklilerin hesaplarına 4 bin TL olarak yatırılan ikramiye ödemelerinin, Kurban Bayramı için de aynı tutarda yapılacağı açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı ikramiyesinde yeni bir artış olmayacağını belirterek ödemelerin yine 4 bin TL üzerinden gerçekleştirileceğini ifade etti.

KURBAN BAYRAMI 2026 TARİHLERİ

2026 yılında Kurban Bayramı, 27-28-29-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Bayram öncesinde yapılacak ikramiye ödemeleriyle birlikte milyonlarca emeklinin rahat bir nefes alması bekleniyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesinden şu kişiler yararlanabilecek:

SSK emeklileri

Bağ-Kur emeklileri

Emekli Sandığı mensupları

Dul ve yetim aylığı alanlar

Şehit yakınları ve gaziler

Yaşlılık maaşı alan vatandaşlar

Hak sahiplerine ödemeler, maaş alma günlerine göre farklı tarihlerde gerçekleştirilecek.

EMEKLİLER İÇİN EKONOMİK DESTEK DEVAM EDİYOR

Artan yaşam maliyetleri nedeniyle emekli vatandaşlar için bayram ikramiyeleri büyük önem taşımaya devam ediyor. Özellikle Kurban Bayramı öncesinde yapılacak 4 bin TL'lik ödeme, temel ihtiyaçların karşılanması açısından önemli bir destek sağlayacak.

Ekonomi uzmanları, erken ödeme kararının piyasada hareketlilik oluşturabileceğini ve bayram alışverişlerine olumlu katkı sunacağını değerlendiriyor.

Daha fazla resmi bilgi için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak duyurular takip edilebilir.

SIK SORULAN SORULAR

2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

2026 Kurban Bayramı’nda emeklilere 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenecek.

Bayram ikramiyesi hangi tarihte yatacak?

Ödemelerin 18-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

İkramiye erken yatırılacak mı?

Bakan Vedat Işıkhan, erken ödeme için çalışma yapılacağını açıkladı.

Kimler bayram ikramiyesi alabilecek?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ile dul-yetim aylığı alan vatandaşlar ödeme alabilecek.

Kurban Bayramı 2026 ne zaman?

Kurban Bayramı 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında olacak.

Bayram ikramiyesi için başvuru gerekiyor mu?

Hayır. Hak sahiplerinin hesaplarına ödemeler otomatik olarak yatırılıyor.