İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda Türk savunma sanayi adına dikkat çeken bir anlaşmaya imza atıldı. Baykar ile Endonezyalı savunma şirketi Republikorp arasında, insansız savaş uçağı KIZILELMA’nın ihracatına yönelik resmi sözleşme imzalandı.

İLK ETAPTA 12 KIZILELMA TESLİM EDİLECEK

Anlaşma kapsamında Endonezya’ya ilk aşamada 12 adet KIZILELMA teslim edilmesi planlanıyor. Sözleşmede yer alan opsiyon maddeleri doğrultusunda teslimatın ilerleyen süreçte toplam 4 filoya, yani 48 uçağa kadar genişletilebileceği belirtildi.

Böylece KIZILELMA, ilk uluslararası satış başarısını Endonezya ile gerçekleştirmiş oldu.

TESLİMATLAR İÇİN 2028 HEDEFİ

Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı KIZILELMA, ilk uçuşunu 2022 yılında gerçekleştirmişti. Şirketin milli ve yerli imkanlarla geliştirdiği platform için ilk ihracat teslimatlarının 2028 yılında başlaması hedefleniyor.

Savunma sanayi çevreleri, anlaşmayı Türkiye’nin yüksek teknoloji odaklı savunma ihracatında önemli bir eşik olarak değerlendiriyor.

Türkiye’nin en büyük savunma sanayi organizasyonları arasında gösterilen SAHA 2026 Fuarı’nda imzalanan anlaşma, Türk savunma sanayisinin küresel pazardaki etkisini artıran gelişmelerden biri olarak öne çıktı.

Uzmanlar, KIZILELMA’nın ihracat başarısının Türkiye’nin insansız hava araçları alanındaki küresel konumunu daha da güçlendirebileceğine dikkat çekiyor.