Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe yoğun veri akışı ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde giriyor. ABD ile İran arasında ateşkes açıklamaları gelirken, karşılıklı sert mesajlar piyasaların odağında kalmaya devam ediyor.

Yurt içinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yeni operasyon haberi gündemde yer aldı. Operasyon kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

TRUMP’TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkesin devam ettiğini ve halen yürürlükte olduğunu açıkladı.

Buna karşın İran tarafından yapılan açıklamada, “Düşmanın hata yapması durumunda öncesinden daha sert karşılık verileceği” ifade edildi.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yürüten birimi ayrıca ABD ordusunun ateşkesi ihlal ederek bir İran petrol tankerine saldırdığını öne sürdü.

Fox News’e konuşan ABD’li bir yetkili ise ABD ordusunun İran’ın Keşm Limanı ve Bender Abbas bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini iddia etti.

ORTA DOĞU’DA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır savaş uçaklarının ülkede konuşlandığını duyurdu.

Öte yandan Financial Times’ta yer alan habere göre Avrupa Birliği liderleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazırlanıyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

GÖZLER KRİTİK VERİ GÜNDEMİNDE

Yurt içinde bugün Sanayi Üretim Endeksi verisi açıklanacak.

Avrupa tarafında Almanya’nın sanayi üretimi ve ticaret dengesi verileri takip edilirken, küresel piyasaların odağında ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri olacak.

Fed yetkilisi Neel Kashkari, İran savaşının faiz oranları üzerindeki belirsizliği artırdığını söyledi.

TAKVİMDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

-TCMB Enflasyon Raporu Sunumu 14 Mayıs’ta gerçekleşecek.

-Capital Intelligence’ın Türkiye Raporu’nu 15 Mayıs’ta yayımlaması bekleniyor.

-Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresi 15 Mayıs’ta sona erecek.

BORSA İSTANBUL’DA BEKLENTİ

Analistler, küresel risk iştahındaki zayıflama ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul’un güne hafif satıcılı başlamasının beklendiğini ifade ediyor.

ŞİRKET HABERLERİ (7 MAYIS)

AGESA – Ocak – Nisan döneminde prim üretimi %49 artışla 9,9 milyar TL’ye yükseldi.

ANSGR – Ocak – Nisan döneminde prim üretimi %27,6 artışla 37,9 milyar TL’ye yükseldi.

AKFIS – ABD Florida’daki 5 adet arsanın 14,5 milyon dolar üzerinden satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

AKSEN – Kayseri’deki Fatih Depolamalı GES Projesi'nin Elektrik Üretim Lisansı başvurusunun EPDK tarafından onaylandığı açıklandı.

AKHAN – Şirketin, Tayvan’a 26.910 dolarlık ihracat gerçekleştirdiği açıklandı.

ALBRK – 80 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

BURVA – BURVA’daki %40,22 paya karşılık gelen payların Ümit Gümüş tarafından 10 milyon dolar bedelle devralınması sonrası yönetim değişikliği nedeniyle oluşan zorunlu pay alım teklifi tutarının 635,9 TL olarak belirlendiği açıklandı.

BALSU – Balsu Gıda Hendex Şubesi’nin açılmasına karar verildiği açıklandı.

BEYAZ – 1,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

BLCYT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

CEMAS – BND Elektrik’in 48.000.000 adet CEMAS payını TAS’ta 4,85 TL fiyattan Işıklar Holding’e sattığı açıklandı.

DESA – İstanbul Metropol AVM’ye şube açıldığı belirtildi.

DAGI & DMRGD – VBTS kapsamında şirket paylarına 5 Haziran’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

DAPGM – Sermaye artırımından elde edilen fonun finansal borç ödemelerinde, işletme sermayesinde ve proje harcamalarında kullanıldığı açıklandı.

DURKN – Halka arzdan elde edilen fonun 94,5 milyon TL’sinin ilave yatırım, GES ve fabrika yapımında, 183,2 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 130,9 milyon TL’sinin ise finansal borç ödemesinde kullanıldığı açıklandı.

DYOBY – 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ENDAE – Alba Proje tarafından 430.814 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ENDAE – Metin Akpınar tarafından 476.399 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ENERY & AHGAZ – Şirket bağlı ortaklığı Enerya Aydın Gaz tarafından Bozdoğan ilçesi ile Efeler ilçesi’nde doğal gaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine karar verildiği ve başvuru yapıldığı açıklandı.

EKOS – Şirketin, 1,2 milyon euroluk iş aldığı açıklandı.

FORTE – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Milsoft Yazılım ile SSB arasında 3,4 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

HDFGS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

HEKTS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 8,5 milyar TL’den 25 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

IMASM – Şirketin, 1,7 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

KLSER – 3 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

KLYPV – Güneş hücresi yatırımına ilişkin sürecin tamamlanarak devreye alındığı ve üretime başlandığı açıklandı.

KAPLM – İzmir Kemalpaşa’daki taşınmaz üzerine Anadolubank lehine tesis edilen tüm derecelerden toplam 900 milyon TL ipoteklerin fek işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

MARKA – Şirket aleyhine açılan iflas talepli dava kapsamında, Mahkeme tarafından davanın usulden reddine karar verildiği açıklandı.

MERKO – Şirketin, Cargill Japan LLC ile distribütörlük anlaşması imzaladığı açıklandı.

MEKAG – Şirketin, 1,2 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

OTKAR – 10 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

REEDR – R eeder S71 Flip’in satışa sunulduğu açıklandı.

RUBNS – Can İpek tarafından 2.450.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

RUBNS – Cem İpek tarafından 2.450.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

RUBNS – Cemil İpek tarafından 2.450.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

RAYSG – Ocak – Nisan döneminde prim üretimi %5,5 artışla 14,4 milyar TL’ye yükseldi.

SOKM – Şirketin, %100 pay sahibi olduğu UCZ Mağazacılık ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verildiği açıklandı.

SURGY – Sur Yapı Endüstri tarafından 4.800.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

SURGY – Sur Yapı Endüstri tarafından 4.800.000 adet payın pay başına 71,00 TL fiyatla TAS’ta 1 alıcıya bugün satılacağı açıklandı.

SMRTG – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

SKBNK – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun ilave kapasite sağlanmasında kullanılmasının planlandığı açıklandı.

TUKAS – Pay geri alım programının sonlandığı açıklandı.

TUKAS – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

TKSB – Bankanın, 300 milyon euro tutarında IBRD kısmi garantili Kredi Sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

TCKRC – Şirketin, 1,2 milyon dolarlık satış gerçekleştirdiği açıklandı.

VBTYZ – Şirketin, 1,8 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 10 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

SERMAYE ARTIRIMI HABERLERİ

A1YEN – Şirket sermayesi bugün 55 milyon TL’den %990,91 oranında bedelsiz olarak 545 milyon TL artışla 600 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 3,67 TL’ye denk gelmekte.

BIMAS – Şirket sermayesinin 600 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 600 milyon TL artışla 1,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

FRIGO – Şirket sermayesinin 294,2 milyon TL’den %188,91 oranında bedelsiz olarak 555,8 milyon TL artışla 850 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

IZINV – Şirket sermayesinin 17,5 milyon TL’den %1.327,55 oranında bedelsiz olarak 232,5 milyon TL Artışla 250 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

SASA – Şirketin daha önce ihraç ettiği paya dönüştürülebilir tahvillerin bir kısmının hisseye çevrilmesi kapsamında sermaye artırımı yapması için yaptığı başvuru SPK tarafından olumlu karşılandığı, şirket sermayesinin 43,8 milyar TL’den 46,3 milyar TL’ye yükseltileceği açıklandı.

SKBNK – Şirket sermayesinin 2,5 milyar TL’den %40 oranında bedelli olarak 1 milyar TL artışla 3,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ (7 MAYIS)

ADGYO – Geri alınan 165.000 adet pay 63,55 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 5,3 milyon TL gelir elde edildi.

AVPGY – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından 62,35 – 62,45 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı %24,53’e yükseldi.

CCOLA – Özgörkey Esnek Ambalaj tarafından 84,78 TL fiyattan 275.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,08’e geriledi.

GLRYH – Evren Koç tarafından 4,30 – 4,32 TL fiyat aralığından 116.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,15’e yükseldi.

IHLAS – Bank of America Corporation tarafından 2,21 – 2,23 TL fiyat aralığından 12.941.941 adet alış ve 8.585.495 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,22’ye yükseldi.

MIATK – İhsan Ünal tarafından 42,50 – 42,68 TL fiyat aralığından 12.320.000 adet pay kurumsal yatırımcıya satılırken, şirket sermayesindeki payı %10,81’e geriledi.

MIATK – Ali Gökhan Beltekin tarafından 42,50 – 42,68 TL fiyat aralığından 8.520.000 adet pay kurumsal yatırımcıya satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,19’a geriledi.

PEKGY – Tera Portföy tarafından 17.276.714 adet alış ve 2.366.670 adet satış yapıldığı açıklandı.

PCILT – Geri alınan 5.000.000 adet pay 27,62 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 30,6 milyon TL gelir elde edildi.

TAVHL – T. Rowe Price Group tarafından 274,73 TL fiyattan 600.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,91’e geriledi.

ZERGY – Zekeriya Zeray tarafından 21,90 TL fiyattan 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %81,38’e yükseldi

Bugün genel kurulu olan şirketler: BANVT, BAYRK, EKIZ, GATEG, GZNMI, GLBMD, GUBRF, MACKO, TERA, KLNMA, YAPRK

KAYNAK: İnfo Yatırım