Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı son bültende sermaye artırımı, yatırım fonu ihracı, fon dönüşümü ve portföy yönetim şirketlerine ilişkin birçok başvuruya yanıt verdi.

Kararlar arasında SASA Polyester'in şarta bağlı sermaye artırımı başvurusu ile yatırım fonlarına ilişkin yeni ihraç ve dönüşüm işlemleri öne çıktı.

SASA POLYESTER'İN SERMAYE ARTIRIMI ONAYLANDI

SPK, SASA Polyester Sanayi A.Ş.nin Paya Dönüştürülebilir Tahvillerin (PDT) itfası kapsamında gerçekleştireceği şarta bağlı sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Kararla birlikte şirketin 43 milyar 815 milyon 615 bin 360,80 TL olan çıkarılmış sermayesi, 46 milyar 255 milyon 615 bin 356,80 TL'ye yükseltildi.

Mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanırken, PDT yatırımcılarına tahsisli olarak 2 milyar 439 milyon 999 bin 996 TL nominal değerli pay ihraç edildi.

YENİ YATIRIM FONLARINA ONAY ÇIKTI

Kurul ayrıca Ak Portföy, Alkima Girişim, Argeus Gayrimenkul, Emlak Katılım, İş Portföy ve TEB Portföy tarafından kurulan çeşitli yatırım fonlarının izahname ve ihraç belgelerini onayladı.

Onaylanan fonlar arasında ana para koruma amaçlı fonlar, girişim sermayesi yatırım fonları ve katılım fonları yer aldı.

FON DEVİR VE DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ KABUL EDİLDİ

SPK, Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.'ye ait "Aybüke Serbest (Döviz) Özel Fon"un Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devredilmesine karar verdi.

Ayrıca Azimut Portföy ve Deniz Portföy bünyesindeki toplam 8 adet serbest özel fonun "Hisse Senedi Yoğun Fon" kategorisine dönüşüm talepleri uygun bulundu.

Dönüşümü onaylanan fonlar şöyle sıralandı:

Azimut Portföy AS Serbest Özel Fon

Azimut Portföy Eren Serbest Özel Fon

Azimut Portföy Luna Serbest Özel Fon

Azimut Portföy BGN Serbest Özel Fon

Azimut Portföy SYH Serbest Özel Fon

Azimut Portföy TAYD Serbest Özel Fon

Azimut Portföy AC Serbest Özel Fon

Deniz Portföy Ege Serbest Özel Fon

Tasfiye ve sermaye artırımı kararı

Kurul, Allbatross Portföy Altius Serbest Fon’un tasfiye edilme talebini olumlu karşıladı.

Öte yandan Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 45 milyon TL olan sermayesinin 75 milyon TL’ye artırılmasına da izin verildi.