TÜİK verilerine göre sanayi üretimi mart ayında yıllık bazda yüzde 1,1, aylık bazda ise yüzde 0,8 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mart ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre sanayi üretimi mart ayında hem yıllık hem aylık bazda düşüş kaydetti.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK BAZDA DÜŞTÜ

TÜİK verilerine göre sanayi üretimi, 2026 yılı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 5,6 geriledi.

İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 5,8 artış gösterdi.

AYLIK BAZDA DA GERİLEME YAŞANDI

Sanayi üretimi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı.

Alt sektörler bazında bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi aylık bazda yüzde 1,6 düşüş kaydetti.

İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,9 yükseldi.

