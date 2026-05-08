Atlas Okyanusu’nda seyreden MV Hondius isimli yolcu gemisinde Arjantin açıklarında ortaya çıkan hantavirüsü dünyayı yeni bir pandemi endişesiyle karşı karşıya bıraktı.

26 ülkeden 147 yolcunun bulunduğu gemide 3 kişinin vefat etmesi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 6 Mayıs itibarıyla 8 vakada Hantavirüs tespit edildiğinin açıklanması, küresel piyasalarda olduğu gibi Borsa İstanbul’da da sağlık sektörünü nasıl etkilediği merak konusu oldu.

BORSA İSTANBUL’DA İLAÇ VE SAĞLIK HİSSELERİ NE DURUMDA?

Küresel çapta yayılan pandemi korkusu, yatırımcıların rotasını ilaç, tıbbi ekipman ve tanı kiti üreten şirketlere çevirdi. Haftanın son işlem gününde sağlık hisseleri pozitif seyretti.

İşte 8 Mayıs 2026 itibarıyla sağlık sektöründeki son durum:

RTALB: Dünkü tavan kapanışının ardından bugün de güne hızlı başlayan hisse, yüzde 9,89 yükselişle 4 TL’den tavan oldu.

ANGEN: Tanı kiti segmentinde öne çıkan şirket, son 3 günlük pozitif seyrini bugünkü tavanla taçlandırdı. Hisse yüzde 9,95 artışla 13,37 TL’ye ulaştı.

GENIL: Güne güçlü bir giriş yapan hisse, yüzde 5,36 yükselişle 9,05 TL bandında işlem görüyor.

ECILC: Haftanın üçüncü gününden itibaren ivme kazanan hisse, bugün yüzde 5,21 yükselişle 91,95 TL’den alıcı buluyor.

DEVA: 6 Mayıs'tan bu yana istikrarlı yükselişini sürdüren DEVA, yüzde 3,45 artışla 71,95 TL seviyesinde.

MEDTR & SELEC: Meditera yüzde 5,28 yükselişle 31,9 TL’den, Selçuk Ecza Deposu ise yüzde 1,09 artışla 111,2 TL’den günü yeşil mumlarla geçiriyor.

TRILC: Sektör genelindeki yükselişin aksine TRILC, yüzde 6,42 düşerek 3,78 TL'ye geriledi.

Sektör uzmanları, sağlık hisselerindeki bu ani yükselişin tamamen haber akışına ve "güvenli liman" arayışına dayalı olduğunu vurguluyor.

TÜRKİYE'DE HANTAVİRÜS VAR MI?

Sağlık Bakanlığı kamuoyunda gündem olan hantavirüs iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

"SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR"

Hantavirüs vakalarına ilişkin iddiaların bilimsel veriler ışığında incelendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi;

"Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir."

