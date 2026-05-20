Küresel piyasalarda tahvil cephesinde yaşanan sert hareketler yeni fiyatlamaları beraberinde getirdi. ABD 30 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,2 seviyesine çıkarak 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeyi görmesi, yatırımcıların risk algısını değiştirirken doların güç kazanmasına ve altında satış baskısının artmasına neden oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,69 ile 2025 başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Dolar Endeksi 99,4 civarında seyrederek altı haftanın en yüksek seviyelerinde işlem gördü.

Artan faiz oranlarının getirdiği alternatif maliyet baskısı ve güçlü doların etkisiyle emtia piyasalarında satış baskısı hisseden ons altın (XAU/USD) ise 4.464 dolar bandına kadar geri çekildi.

ENERJİ MALİYETLERİ ENFLASYON ENDİŞELERİNİ ARTIRDI

İran ile yaşanan gerilimin ardından Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatlarda yaşanan aksamalar, enerji fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı artırdı. Petrol ve doğalgaz fiyatları son dört yılın en yüksek seviyelerine yaklaşırken, artan enerji maliyetleri tüketici ürünlerinden ulaşım giderlerine kadar geniş bir alanda maliyet baskısını güçlendirdi.

ABD'de tüketici fiyatları nisan ayına kadar olan 12 aylık dönemde yıllık yüzde 3,8 artarak Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Üretici enflasyonu ise yüzde 6 seviyesine ulaşarak 2022 sonundan bu yana en güçlü artışını gösterdi.

DOLAR ENDEKSİ 1,5 AYIN ZİRVESİNDE! ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Tahvil faizlerindeki bu sert hareketlerin gölgesinde ABD Dolar Endeksi (DXY), küresel para birimleri karşısında 99,33 seviyesinde dengelenerek 1,5 ayın zirvesine ulaştı.

Artan faiz oranlarının getirdiği alternatif maliyet baskısı ve güçlü doların etkisiyle emtia piyasalarında satış baskısı hisseden ons altın (XAU/USD) ise 4.464 dolar bandına çekilerek yatay bir seyir izliyor. Gram altın, iç piyasada hem dolar kuru hem de ons altındaki hareketlerin etkisiyle 6.570 - 6.595 TL bandında işlem görmekte.

FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Şubat ayı öncesinde piyasa katılımcıları Fed'in bu yıl üç faiz indirimi yapmasını bekliyordu. Ancak yükselen enflasyon baskılarıyla birlikte beklentiler değişmeye başladı. Yatırımcılar artık merkez bankasının faiz indiriminden çok faiz artırımı ihtimalini fiyatlamaya başladı.

Morningstar Kıdemli Ürün Müdürü Liz Templeton, uzun vadeli tahvil getirilerinin yeniden fiyatlamanın yükünü taşıdığını ifade etti.

BOFA'DAN YÜZDE 6 TAHMİNİ

Bank of America'nın küresel fon yöneticileri anketine göre katılımcıların yüzde 62'si ABD 30 yıllık tahvil faizinin yüzde 6 seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

Yükselen tahvil faizleri hisse senedi piyasalarında da baskı oluşturdu. Dow Jones 322 puan gerilerken, S&P 500 yüzde 0,67 düşüşle 7.353 puana indi. Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 0,84 değer kaybetti.