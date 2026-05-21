Altın fiyatları küresel piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının faiz beklentileri ve yatırımcıların güvenli liman talebiyle yön arayışını sürdürüyor. İç piyasada gram altın ve diğer altın türlerinde güncel fiyatlar yatırımcıların yakın takibinde yer alırken, piyasadaki son alış-satış seviyeleri de belli oldu.

21 MAYIS GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Gram altın

Alış: 6.650,13 TL

Satış: 6.651,06 TL

Çeyrek altın

Alış: 10.798,00 TL

Satış: 10.881,00 TL

Yarım altın

Alış: 21.596,00 TL

Satış: 21.756,00 TL

Tam altın

Alış: 41.947,87 TL

Satış: 42.773,61 TL

Ata altın

Alış: 43.258,74 TL

Satış: 44.348,10 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 43.059,00 TL

Satış: 43.372,00 TL

Gremse altın

Alış: 104.869,68 TL

Satış: 107.262,05 TL

Ons altın

Alış: 4.538,78 TL

Satış: 4.539,38 TL

ALTINDA YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR

Analistler, altın fiyatlarında kısa vadeli yönün küresel ekonomik veriler, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik gelişmeler tarafından şekillendiğini belirtiyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz görünümüne ilişkin beklentiler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Faizlerin yüksek seviyelerde kalacağı beklentisi, faiz getirisi olmayan altın üzerinde zaman zaman baskı oluşturabiliyor. Buna karşılık küresel riskler ve güvenli liman talebi fiyatlara destek verebiliyor.

Öte yandan dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki hareketlilik de altın piyasası açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde açıklanacak ekonomik veriler ve küresel gelişmelerin altın fiyatlarında yeni yönün belirlenmesinde etkili olabileceğini ifade ediyor.