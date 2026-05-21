Altında yatay-negatif görünüm hakim. Gram altın 6.651 TL seviyelerindeyken; çeyrek, ata, ons ve Cumhuriyet altınında güncel fiyatlar belli oldu. İşte detaylar!
Altın fiyatları küresel piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının faiz beklentileri ve yatırımcıların güvenli liman talebiyle yön arayışını sürdürüyor. İç piyasada gram altın ve diğer altın türlerinde güncel fiyatlar yatırımcıların yakın takibinde yer alırken, piyasadaki son alış-satış seviyeleri de belli oldu.
21 MAYIS GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI
Gram altın
Alış: 6.650,13 TL
Satış: 6.651,06 TL
Çeyrek altın
Alış: 10.798,00 TL
Satış: 10.881,00 TL
Yarım altın
Alış: 21.596,00 TL
Satış: 21.756,00 TL
Tam altın
Alış: 41.947,87 TL
Satış: 42.773,61 TL
Ata altın
Alış: 43.258,74 TL
Satış: 44.348,10 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 43.059,00 TL
Satış: 43.372,00 TL
Gremse altın
Alış: 104.869,68 TL
Satış: 107.262,05 TL
Ons altın
Alış: 4.538,78 TL
Satış: 4.539,38 TL
ALTINDA YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR
Analistler, altın fiyatlarında kısa vadeli yönün küresel ekonomik veriler, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik gelişmeler tarafından şekillendiğini belirtiyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz görünümüne ilişkin beklentiler yatırımcıların odağında yer alıyor.
Faizlerin yüksek seviyelerde kalacağı beklentisi, faiz getirisi olmayan altın üzerinde zaman zaman baskı oluşturabiliyor. Buna karşılık küresel riskler ve güvenli liman talebi fiyatlara destek verebiliyor.
Öte yandan dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki hareketlilik de altın piyasası açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde açıklanacak ekonomik veriler ve küresel gelişmelerin altın fiyatlarında yeni yönün belirlenmesinde etkili olabileceğini ifade ediyor.