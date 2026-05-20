Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik riskler, Orta Doğu’da dinmeyen gerilim merkez bankalarının gevşek para politikası sinyalleri, değerli metalleri yeniden finans dünyasının ana gündem maddesi haline getirdi. Yatırımcılar "Enflasyondan korunmak için altın mı, yoksa ralli potansiyeliyle gümüş mü?" sorusuna yanıt ararken, Wall Street’in devlerinin yayımladığı hedef fiyatlar dikkat çekiyor.

Piyasada adeta bir "hedef fiyat savaşı" yaşanırken, JPMorgan ve Bank of America (BofA) başta olmak üzere dev bankaların tahminleri dudak uçuklatıyor.

DEV BANKALARIN "ONS ALTIN" TAHMİNLERİ: 6.300 DOLAR YARIŞI

Altın cephesinde bankalar, rekor seviyelerin çok daha üzerine işaret eden agresif ve radikal tahminlerle piyasa algısını yukarı yönlü besliyor.

JPMorgan: Altın yatırımcılarını heyecanlandıran en radikal tahmini paylaştı. Banka, ons altın fiyatlarının 2026 sonuna kadar 6.300 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörerek piyasadaki tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bank of America (BofA): Mayıs ayının başında yayımladığı ve altının önümüzdeki 12 ay içinde 6.000 dolar seviyesine ulaşacağını öngören raporunu yeniden yineledi.

ANZ Group Holdings: Orta Doğu'daki kronikleşen çatışmalar ve gevşek para politikalarının süregelen etkisini gerekçe göstererek, ons altının 2027 ortalarında 6.000 dolara ulaşacağını tahmin etti.

Goldman Sachs: Piyasadaki aşırı agresif yükseliş beklentilerine kıyasla daha temkinli kalarak, ons başına 5.400 dolar olan hedef fiyat beklentisini koruduğunu açıkladı.

DEV BANKALARIN "GÜMÜŞ" TAHMİNLERİ: 100 DOLAR MASADA

Hem endüstriyel bir metal hem de değerli bir varlık olan gümüş için de beklentiler yukarı yönlü revize ediliyor. Bankaların gümüş projeksiyonları ise şu şekilde:

UBS Group: Altına kıyasla daha yüksek bir getiri potansiyeli öngören banka, gümüş fiyatının ilerleyen dönemde 100 dolar psikolojik eşiğine ulaşabileceğini iddia etti.

Bank of America (BofA): Gümüşe yönelik talebin artacağını belirterek, 2026 yılı ortalama fiyat tahminini %15 artırdı ve 85,93 dolar seviyesine çekti.

JPMorgan: Gümüşün büyük ölçüde madencilik yan ürünü olması nedeniyle arz tarafındaki kısıtların ve yapısal açıkların süreceğini vurgulayarak 81,00 dolar hedefini paylaştı.

HSBC: Gümüş tahminlerini yukarı yönlü revize eden bir diğer kurum oldu. Banka, gümüşün 2026 yılında ons başına ortalama 75 dolar, 2027 yılında ise 68 dolar seviyesinde dengeleneceğini öngördü.

ANALİST YORUMU: "RİSK YÖNETİMİ, İNANÇ POZİSYONLARINDAN ÖNCE GELMELİ"

Değerli metallerdeki bu devasa hedef fiyat yarışını ve piyasa dinamiklerini değerlendiren Kotak Securities Emtia Araştırmaları Başkan Yardımcısı Kaynat Chainwala, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Yüksek petrol fiyatlarının küresel enflasyon beklentilerini diri tuttuğunu, doların güçlü kalmaya devam ettiğini ve faiz getirisiz varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini yükselttiğini belirten Chainwala, yakın vadede oynaklığın (volatilitenin) süreceğini vurguladı:

“Altın ve gümüş arasında, daha derin bir likiditeye ve güçlü kurumsal sahiplik desteğine sahip olan altın, her zaman ikisi arasında daha istikrarlı olan liman olacaktır. Gümüş ise parasal ve jeopolitik etkenlerin yanı sıra, endüstriyel talebe olan doğrudan bağımlılığı nedeniyle küresel büyüme beklentilerine karşı aşırı duyarlıdır. Bu da gümüşü yapısal olarak daha istikrarsız ve sert dalgalanmalara açık hale getirir. Böyle karmaşık ve volatil bir makroekonomik ortamda, risk yönetimi yapmak inanç pozisyonları taşımaktan çok daha önceliklidir.”

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.