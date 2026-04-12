ABD ile İran arasındaki görüşmelerden sonuç çıkmaması, küresel piyasalarda dalgalanmayı artırdı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, uzun süren temasların ardından tarafların uzlaşamadığını belirterek İran’ın "Şartları kabul etmediğini" ifade etti.

Görüşmelerin sonuçsuz kalması kripto para piyasasına da yansıdı. Bitcoin, üç haftanın zirvesi olan 73.500 doların üzerindeki seviyelerden hızla gerileyerek 71.500 doların altına indi.

BITCOIN 73 BİN 700 DOLARI GÖRMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın iki haftalık ateşkes açıklamasının ardından 68.000 dolardan 73.000 dolar seviyelerine yükselen Bitcoin, takip eden günlerde sınırlı geri çekilse de 70.000 doların üzerinde kalmıştı. Hafta sonu ise 73.700 dolara kadar tırmanmıştı.

Ancak barış görüşmelerinin başarısız olması, son haftalarda piyasalarda etkili olan belirsizliği yeniden gündeme taşıdı. Bitcoin'in fiyatı şu sıralarda 71.700 dolar civarında dengelenmiş durumda.

TEKNİK SEVİYELER

Piyasalarda teknik görünüm de yakından takip ediliyor. Bitcoin'in 70.000 dolar seviyesini aşmasının ardından yükseliş eğilimini güçlendirdiği değerlendiriliyor.

Analistler, 73.800 dolar seviyesinin kısa vadede kritik bir eşik olduğuna işaret ediyor. Bu seviyenin aşılması halinde fiyatın 76.000 dolara kadar yükselebileceği öngörülürken, aksi durumda piyasada yatay bir seyir izlenebileceği belirtiliyor.