Açığa satış yasağı ve kredili işlemlerde esneklik, piyasada satış baskısını azaltarak volatiliteyi sınırlamayı ve ani düşüşlerin önüne geçilmesi açısından önem taşıyor. Uygulama kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da uygulanan açığa satış yasağı ve kredili işlemlere ilişkin esneklik tedbirlerinin süresini 24 Nisan'a kadar uzattı.

Kurul Karar Organ'nın 11 Nisan 2026 tarihli ve 24/722 sayılı kararıyla, daha önce 28 Mart 2026 tarihli karar kapsamında yürürlüğe giren uygulamaların devamına karar verildi.

KREDİLİ İŞLEMLERDE ESNEKLİK DEVAM

Açıklamada ayrıca, kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına devam edileceği ifade edildi.

Söz konusu tedbirlerin 24 Nisan 2026 seans sonuna kadar geçerli olacağı kaydedildi.

TEDBİRLER NE ZAMAN BAŞLAMIŞTI?

ABD-İran geriliminin piyasalar üzerindeki etkilerinin artmasının ardından SPK, 1 Mart 2026 tarihinde aldığı kararla açığa satış yasağını devreye almıştı. Uygulama 2 Mart'tan itibaren Borsa İstanbul'da yürürlüğe girmişti.