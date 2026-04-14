Bitcoin haftalık bazda yüzde 18 yükselerek 74.900 dolara ulaştı, şu an 72.000-73.000 dolar bandında işlem görüyor. RSI 61 ile nötr bölgede, 75.000 dolar direnci kırılırsa 80.000 dolar hedef olur. Türk yatırımcı için tablo ne anlama geliyor?

NEDEN ÖNEMLİ?

Bitcoin şu an küresel risk iştahının en hızlı göstergelerinden biri. Her makro gelişmeye anında fiyatlıyor. ETF girişleri güçlü, kurumsal talep sürüyor, ancak 75.000 dolar direnci hâlâ aşılamadı. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda çok farklı bir tablo ortaya çıkabilir.

GÜNCEL FİYAT TABLOSU

Bitcoin bugün 73.714 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatte yaklaşık yüzde 1 yükseldi. ETF girişleri ve kurumsal alımlar kısa vadeli toparlanmayı destekliyor.

Bitcoin Haftalık Grafiği:

Bitcoin hafta içinde 70.741 dolarlık dip seviyesinden 74.900 dolara kadar yükseldi. Ekim 2025'teki 126.198 dolarlık tüm zamanlar zirvesinden hâlâ yüzde 43 uzakta.

TEKNİK GÖRÜNÜM

BTC kısa vadeli hareketli ortalamaların üzerinde seyrediyor ancak EMA 100 ve EMA 200'ün altında. Bu tablo kısa vadeli momentumun güçlendiğini ancak daha geniş bir toparlanma sürecinin devam ettiğine işaret ediyor. RSI değeri 63 civarında. Bu oran aşırı alım bölgesine girmeden yükseliş momentumunun güçlendiğine işaret ediyor. MACD ise pozitif yönde sinyal veriyor.

75.000 DOLAR NEDEN BU KADAR KRİTİK?

72.200 ile 73.500 dolar arasında yaklaşık 6 milyar dolarlık kaldıraçlı short pozisyon bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda short squeeze tetiklenebilir ve fiyat 75.000 ile 80.000 dolar bölgesine hızla yükselebilir.

Bitcoin'in 74.300 dolar direncini kırıp kıramayacağı önümüzdeki 48 saatin en kritik sorusu. 28-29 Nisan Fed toplantısı öncesinde bu seviyenin aşılması piyasa için güçlü bir sinyal olacak.

ETF GİRİŞLERİ GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDİYOR

9 Nisan'da ABD spot Bitcoin ETF'lerine 358 milyon dolar net giriş gerçekleşti. BlackRock'ın IBIT fonu tek başına 269 milyon dolar çekti. Bu rakam Mart başından bu yana en iyi günlük performansa karşılık geliyor.

Kurumsal talep alt tarafı desteklemeye devam ediyor. Strategy şirketi bu hafta 13.927 BTC daha satın alarak toplam BTC rezervini 780.897'ye yükseltti.

İKİ SENARYO

Olumlu senaryoda 75.000 dolar güçlü hacimle aşılırsa short pozisyonlar tasfiye olur ve BTC 80.000 dolar bölgesini test edebilir. Olumsuz senaryoda 70.000 dolar desteğinin kırılması 68.000 ve ardından 65.000 dolar bölgesine geri çekilmeye zemin hazırlayabilir.

TÜRK YATIRIMCI İÇİN TL BAZINDA TABLO

BTC şu an yaklaşık 72.000 dolar seviyesinde. Dolar kuru yaklaşık 38-39 TL bandında. Bu hesapla BTC'nin TL karşılığı yaklaşık 2,8-2,9 milyon TL. BTC'nin dolar bazında yüzde 1 yükselmesi, TL'nin değer kaybıyla birleşince Türk yatırımcı için çok daha yüksek reel getiri anlamına geliyor.

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN VERİLER

75.000 dolar direnci, ETF haftalık giriş-çıkış verileri, Fed 28 Nisan toplantısı beklentileri ve Bitcoin dominansı önümüzdeki haftanın belirleyici göstergeleri.



Kaynaklar:

CoinMarketCap analizi, CoinDCX teknik analiz verileri ve CryptoNews piyasa raporları esas alınarak derlenmiştir.