Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) yayımladığı verilere göre, perakende güven endeksi (TEPE) Mart 2026'da -4,6 puan seviyesinde gerçekleşti. Bu seviye, bir önceki aya göre 10,5 puanlık artışa işaret ederken, şubat ayındaki sert zayıflamanın ardından sektörde kısa vadeli bir toparlanma yaşandığını ortaya koydu.

Ancak endeksin Mart 2025'e kıyasla 12,6 puan daha düşük kalması, perakende sektöründe genel görünümün hala kırılgan olduğunu gösterdi.

SATIŞ BEKLENTİLERİNDE TOPARLANMA

Önümüzdeki üç aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Mart 2026'da 3,3 puana yükseldi. Bu veri, beklentilerin aylık bazda 12 puan, yıllık bazda ise 0,8 puan arttığını ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre, işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı yüzde 5,4'ten yüzde 13,5'e yükselirken, değişiklik beklemeyenlerin oranı yüzde 92,8'den yüzde 84,5'e geriledi. Katılımcıların yüzde 2'si ise işlerinde kötüleşme öngördü.

YILLIK GÖRÜNÜMDE ZAYIFLIK SÜRÜYOR

İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumunu gösteren endeks Mart 2026'da -41 puan olarak ölçüldü. Bu gösterge şubat ayına göre 34,5 puanlık bir iyileşmeye işaret etse de, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 45,9 puanlık düşüş dikkat çekti.

Katılımcıların yüzde 22'si işlerinde artış olduğunu belirtirken, yüzde 63’ü düşüş yaşandığını ifade etti. Yüzde 15'lik kesim ise işlerinde değişiklik olmadığını bildirdi.

ALT SEKTÖRLERDE AYRIŞMA DERİNLEŞTİ

Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde, yıllık karşılaştırmada "diğer" kategorisi ile motorlu taşıtlar sektöründe ortalamanın üzerinde değişim kaydedildi.

Buna karşılık mobilya ve ev içi kullanım ürünleri, elektrikli ev aletleri, bakkal-market ve büyük mağazalar, tekstil-hazır giyim-ayakkabı ile yiyecek, içecek ve tütün ürünleri sektörlerinde performans ortalamanın altında kaldı.

BÖLGESEL DAĞILIMDA DENGESİZLİK

Bölgesel görünümde Ortadoğu Anadolu, Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Marmara, Kuzeydoğu Anadolu, Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgeleri ortalamanın üzerinde performans gösterdi.

Ege, Batı Anadolu, İstanbul, Batı Karadeniz ve Batı Marmara bölgeleri ise ortalamanın altında kaldı. Verilere göre, en belirgin düşüş Batı Marmara bölgesinde yaşandı.

AVRUPA'DA DA TABLO NEGATİF

Avrupa Birliği genelinde de perakende güven zayıf seyrini sürdürdü. AB-27 Perakende Güven Endeksi Mart 2026'da -5,6 puan olarak gerçekleşti.

Türkiye'de perakende güveni aylık bazda toparlanma gösterse de, yıllık değişim açısından AB-27 ve Euro Bölgesi ortalamalarının altında kaldı.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlara göre, perakende güvenindeki bu toparlanmanın kalıcı olup olmayacağı önümüzdeki aylarda iç talep ve enflasyonun seyrine bağlı olacak. Aylık iyileşmeye rağmen endeksin negatif bölgede kalması, sektörde kırılganlığın sürdüğüne işaret ediyor