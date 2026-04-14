HSBC Yönetim Kurulu Başkanı Brendan Nelson, Orta Doğu’da tırmanan gerilimin küresel ekonomi üzerindeki tahrip edici etkilerine karşı dünyaya "barış anlaşması" çağrısında bulundu.

Nelson, küresel enerji akışının istikrara kavuşması ve enflasyonun kontrol altına alınmasının ancak bölgedeki çatışmaların sona ermesiyle mümkün olabileceğini vurguladı.

ENERJİ AKIŞI HÜRMÜZ BOĞAZI'NA TAKILDI

Jeopolitik belirsizliğin enerji piyasaları üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Nelson, dünya petrol ve gaz akışının yaklaşık %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'na dikkat çekti. Bölgedeki arz kesintisi endişelerinin petrol fiyatlarını 100 dolar seviyelerine yaklaştırdığını hatırlatan Nelson, güvenli sevkiyatın yeniden tesisi için siyasi bir çözümün kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

STAGFLASYON RİSKİ KAPIDA

Brendan Nelson, çatışmaların ekonomik sonuçlarının henüz tam olarak hissedilmediği konusunda uyararak, küresel büyüme ve ticaret tahminlerine ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini söyledi. Enerji maliyetlerindeki yükselişin iki yönlü bir tehlike yarattığını belirten Nelson, bu durumun bir yandan enflasyonu körüklerken diğer yandan ekonomik faaliyeti baskılayarak stagflasyon riskini güçlendirdiğini kaydetti.

MERKEZ BANKALARI "BEKLE-GÖR" MODUNA GEÇEBİLİR

Para politikalarına ilişkin öngörülerini de paylaşan HSBC Başkanı, sıkı finansal koşulların merkez bankalarının elini bağlayabileceğini öngördü. Nelson’a göre, enflasyon riskleri ciddiyetini korusa da ABD (Fed), Avrupa (ECB) ve İngiltere (BoE) merkez bankaları; artan piyasa faizleri ve ekonomik yavaşlama endişeleri nedeniyle bu yıl yeni faiz artırımları konusunda beklemede kalabilir.

