Beyanname süresini kaçıranlar için "pişmanlık" dönemi başladı. Tebligat gelmeden başvuranlar vergi cezası ödemeyecek. İşte borcu cezasız kapatmanın yolları...

2024 yılı gelirleri için 31 Mart 2025'te sona eren beyanname verme süresini kaçıran mükellefler için kritik süreç başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) dijital denetimleri öncesinde "pişmanlık" hükümlerinden yararlananlar, ağır vergi cezalarından kurtulma imkanına sahip olacak.

Özellikle geçen yıl iş değiştirenler ve yüksek gelir elde eden ücretliler için süreç önem taşıyor. Tebligat gönderilmeden önce işlem yapılması gerekiyor.

KİMLER BEYANNAME VERMEK ZORUNDA?

Mevzuata göre bazı gelir grupları için beyanname verme zorunluluğu bulunuyor.

Buna göre;
-Tek işverenden yıllık brüt geliri 4 milyon 300 bin TL'yi aşanlar
-Birden fazla işverenden ücret alıp ikinci işverenden elde ettiği gelir 330 bin TL'yi geçenler

-Toplam geliri 4 milyon 300 bin TL'yi aşanlar
-Yurt dışından doğrudan gelir elde edenler veya vergi kesintisi yapılmamış ücret alanlar beyanname vermekle yükümlüydü.

İŞ DEĞİŞTİRENLER İÇİN RİSK BÜYÜK

Vergi cezasıyla en sık karşılaşan grup, yıl içinde iş değiştiren çalışanlar oluyor. İki işverenden elde edilen toplam gelir 330 bin TL'yi aşmasına rağmen beyanname verilmemesi durumunda, mükellefler vergi dairesinin radarına giriyor.

SGK ve banka verilerini dijital sistemlerle analiz eden vergi idaresi, eksik beyanları kısa sürede tespit edebiliyor.

TEBLİGAT GELMEDEN BAŞVURAN CEZA ÖDEMEYECEK

Beyanname vermeyi unutanlar için "pişmanlık" imkanı bulunuyor. Vergi incelemesi başlamadan ve tebligat gönderilmeden önce beyannamesini veren mükellefler, vergi ziyaı cezası ödemekten kurtuluyor.

Bu kapsamda sadece ödenmesi gereken vergi tutarı ve aylık yüzde 3,7 oranında hesaplanan pişmanlık zammı ödeniyor.

DİJİTAL DENETİM DÖNEMİ

Vergi denetimlerinde dijitalleşme ile birlikte kaçış alanı daralıyor. SGK, bankalar ve diğer kurumlarla entegre çalışan sistemler sayesinde beyanname vermeyen kişiler hızlı şekilde tespit ediliyor.

İnceleme başladıktan sonra yapılan başvurularda "pişmanlık" hükümleri geçerli olmuyor ve hem vergi aslı hem de cezalar uygulanıyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Beyanname vermediği belirlenen mükelleflere önümüzdeki günlerde tebligat gönderilmesi bekleniyor. Uzmanlar, cezai yaptırımla karşılaşmamak için internet vergi dairesi üzerinden pişmanlık talepli beyannamenin gecikmeden verilmesi gerektiğini belirtiyor.

