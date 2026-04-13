Güncel piyasa verilerine göre Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO) hisseleri, temettü öncesinde güçlü bir grafik sergiliyor.

Hisse, saat 15.00 itibarıyla yüzde 3'e yakın yükselişle 98,20 TL seviyesinden işlem görerek yıllık zirvesi olan 99,45 TL seviyesine yakın seyretti.

ÖDEME DETAYLARI NETLEŞTİ

Yarın (14 Nisan) itibarıyla hak kullanım tarihi başlayacak olan temettü ödemesinde rakamlar şu şekilde:

• Brüt Pay: Hisse başına 6,25 TL

• Net Pay: Hisse başına 5,625 TL (Stopaj düşülmüş haliyle)

• İşlem Hacmi: Mevcut verilere göre piyasada 143.964.004 TL'lik bir işlem hacmine ulaşan hissede, toplam 1.470.866 lot işlem görmüş durumda.

YATIRIMCIYI NELER BEKLİYOR?

Vakko'nun son dönemdeki performansına bakıldığında; aylık bazdaki yüzde 42,83'lük yükseliş, temettü ödemesi öncesinde yatırımcı iştahının yüksek olduğunu gösterdi.

Yarın gerçekleşecek dağıtımın ardından hisse fiyatında ödenen brüt temettü miktarı kadar teknik bir düzeltme yapılması bekleniyor.

