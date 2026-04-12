Yurt dışından getirilen cep telefonlarında yaygınlaşan çift IMEI usulsüzlüğüne karşı BTK düğmeye bastı. 1 Mayıs 2026'ya kadar 54 bin 258 TL kayıt ücretini ödemeyen cihazlar şebekeye kapatılacak. Düzenleme, hem kayıt dışı kullanımın önüne geçmeyi hem de vergi kaybını azaltmayı hedefliyor.

ÇİFT IMEI YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKTI

BTK'nın teknik incelemeleri sonucunda, çift SIM kartlı telefonların ikinci IMEI numarasının farklı bir cihaz için kullanıldığı belirlendi. Bu yöntemle tek bir kayıt hakkıyla iki farklı telefonun sisteme dahil edildiği tespit edildi.

Mevzuata göre, pasaport sahipleri üç yılda yalnızca bir kez yurt dışından telefon getirebiliyor ve bu hak sadece tek bir cihaz için kullanılabiliyor.

Denetimlerde bu yöntemle kayıt altına alınan yüz binlerce telefonun bulunduğu öğrenildi. BTK, bu IMEI'leri usulsüz kayıt kapsamında değerlendirerek kayıt dışı statüsüne aldı.

1 MAYIS SON TARİH

1 Mayıs 2026'ya kadar 54 bin 258 TL kayıt ücretini yatırmayan cihazlar Türkiye'deki tüm operatörlerin şebekesine kapatılacak.

Kullanıcılar, bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayarak cihazlarını yasal hale getirebilecek.

"UZATMA YÖNTEMİ" DE BİTİYOR

Daha önce çift SIM ve e-SIM'li cihazlarda kullanılan ve iki hat üzerinden kullanım süresini uzatan yöntem de sona eriyor. Artık bu tür geçici çözümlerle cihaz kullanımının sürdürülmesi mümkün olmayacak.

120 GÜN KURALI DEVAM EDİYOR

Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için en geç 120 gün içinde kayıt yapılması gerekiyor. Bu kural uygulamada aynen devam edecek.