Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yeni kanun teklifiyle sağlık sisteminde önemli değişiklikler planlanıyor. Sözleşme yetkisinin yerelleştirilmesi ve devamsızlığa yasal sınır getirilmesi öngörülürken, 8 haftayı aşan devamsızlıkta sözleşmenin sona ermesi hedefleniyor. Düzenleme, idari süreçleri hızlandırmayı ve hukuki belirsizlikleri gidermeyi amaçlıyor.

SÖZLEŞME YETKİSİ YEREL YÖNETİME DEVREDİLECEK

Mevcut uygulamada büyük ölçüde merkezi düzeyde yürütülen sözleşme süreçlerinin, yeni düzenleme ile yerel yönetime devredilmesi öngörülüyor.

Buna göre sözleşme imzalama yetkisi valilikler ve il sağlık müdürlüklerine bırakılacak.

DEVAMSIZLIĞA YASAL SINIR GELİYOR

Taslakta, hekim ve aile sağlığı çalışanlarının mazeretsiz devamsızlık sürelerine ilişkin açık bir yasal sınır getirilmesi planlanıyor.

Böylece mevcut sistemdeki boşluğun giderilmesi amaçlanıyor.

8 HAFTAYI AŞAN DEVAMSIZLIKTA SÖZLEŞME SONA ERECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yeni düzenleme kapsamında görev başında bulunamama süresinin 8 haftayı aşması durumunda sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi öngörülüyor.