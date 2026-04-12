ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmaması ve Orta Doğu'daki gerilimin sürmesi, emtia piyasalarında dalgalanmayı artırdı. Görüşme öncesinde altın fiyatları yüzde 1,6 gümüş fiyatları ise yüzde 4,1 yükselmişti. Türkiye'de yatırımcıların güvenli liman arayışının sürdüğü bir ortamda, BCA Research'e göre altın yalnızca kriz dönemlerinin değil, portföy çeşitlendirmesinin de temel araçlarından biri haline geliyor.

Hafta başında, jeopolitik gerilimi ve Fed'in faiz indirimlerini geciktirebileceği endişesi altın ve gümüşte satışları tetiklese de BCA Research'ün yeni raporuna göre altın, likidite ve çeşitlendirme avantajıyla geleneksel güvenli liman rolünün ötesine geçiyor.

LİKİDİTE VE MALİYET AVANTAJI

Kurumsal yatırımcılar altına yönelirken, büyük tutarlı işlemleri kolay ve sorunsuz şekilde gerçekleştirmekten kaygı duysa da BCA Research'e göre altın piyasası halen oldukça derin ve likit. Hatta bu piyasa, işlem hacmi açısından büyük döviz çiftleriyle rekabet edebilecek seviyede likidite sunuyor.

BCA analistleri altının hem likit hem de ticaret yapmak için nispeten ucuz olduğuna dikkat çekerken bu özelliğin, piyasa stresi sırasında portföy dengelemesinde de öne çıktığını belirtiyor.

ALTINA YATIRIMDA HANGİ ARAÇ ÖNE ÇIKIYOR?

Rapor, altına yatırım yaparken hangi aracın daha uygun olduğu konusundaki tartışmaya da değinirken yatırımcılar için fiziksel altın, ETF'ler ve altın madenciliği hisseleri öne çıkıyor. Altın madenciliği hisseleri, altın fiyatlarındaki artışa daha güçlü tepki verirken, şirketlere özgü riskleri de beraberinde getiriyor.

BCA analistlerine göre ise saf bir korunma arayan yatırımcılar için en uygun seçenekler, külçe altın destekli ETF'ler veya doğrudan spot altın yatırımı. Bu araçlar, madencilik şirketlerinin bilanço kaynaklı dalgalanmalarına maruz kalmadan, yeterli ve daha istikrarlı bir getiri sunuyor.

GÜÇLÜ BİR ÇEŞİTLENDİRME ARACI

Tarihsel olarak hem hisse senetleriyle hem de sabit getirili varlıklarla düşük, hatta zaman zaman negatif korelasyon gösteren altın, değişen piyasa koşullarında portföyler için daha da önemli hale geliyor. Bu özelliği sayesinde altın, portföydeki genel düşüşü sınırlayan güçlü bir çeşitlendirme aracı olarak öne çıkıyor.

BCA'ya göre yatırımcılar, uzun süredir stratejik bir portföy varlığı olarak görülen altın için artık almadan çok 'portföyde nasıl konumlandırılmalı?' sorusuna cevap arıyor. Analistler kurumsal yatırımcılar için altının, sadece bir kriz koruması değil, riske göre dengelenmiş büyüme stratejisinin önemli bir parçası ve diğer varlıklar düştüğünde alternatif bir getiri kaynağı olduğunu belirtiyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

12 Nisan 2026 Pazar günü saat 14.29 itibarıyla altın fiyatları şöyle:

Ons altın 4.749,26 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın 6.811,84 TL alış ve 6.812,73 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Çeyrek altın ise 10.994,46 TL alış ve 11.252,14 TL satış seviyesinde bulunuyor.