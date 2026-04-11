Elde edilen son verilere göre küresel piyasanın önemli oyuncularından biri olan Çin Mart ayında altın rezervlerini yaklaşık 160 bin ons (yaklaşık 5 ton) artırarak son bir yılın en güçlü aylık alımını gerçekleştirdi. Böyle ülkenin altın rezervi 74,38 milyon ons seviyesine yükseldi.

Söz konusu altın alımı piyasada sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde yaşandı. Yılın üçüncü ayında altın fiyatları 2008’den bu yana en kötü aylık performansını göstermişti. Altın fiyatları söz konusu ayda yüzde 12 geriledi.

"TÜRKİYE 60 TON ALTIN SATTI"

Çin altın rezervlerini arttırırken farkı politika izleyen ülkelerden biri de Türkiye oldu. Mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yerel para birimini desteklemek amacıyla yaklaşık 60 ton altın sattığı ve takas işlemleri yaptığı bildirildi.

Bloomberg geçtiğimiz günlerde Türkiye Merkez Bankası'nın, İran'daki savaşın başlamasının ardından iki hafta içinde yaklaşık 60 ton altını sattığını paylaşmıştı.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre yılın ilk iki ayında merkez bankaları net 25 ton altın alımı gerçekleştirdi.

