Gram altın 2022'nin başında 700 lira civarında geziniyordu. 2023 ortasında 1.600 lirayı gördü. 2024'te 3.000 lirayı aştı. 2025'te ise Kapalıçarşı'da 6.000 liranın üzerine çıktı. Pek çok Türk yatırımcı bu yükselişi "dolar arttı, altın arttı" diye geçiştirdi. Oysa hikaye çok daha derin ve çok daha ilginç.

Her şeyi değiştiren an: Şubat 2022

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin hemen ardından Batılı ülkeler Rusya'nın merkez bankasındaki 300 milyar dolarlık rezervi bir gecede dondurdu. Bu karar dünya merkez bankacılığında tarihi bir kırılma yarattı. O güne kadar "rezerv dokunulmaz" varsayımı geçerliydi. Artık değildi.

Çin, Hindistan, Polonya, Körfez ülkeleri ve Türkiye gibi onlarca merkez bankası aynı soruyu sordu: "Yarın bize de yapılabilir mi?" Cevap açıktı. 2020-2024 döneminde küresel resmi altın alımlarının yarısından fazlası BRICS ülkeleri tarafından gerçekleştirildi ve bu durum rezerv tercihlerindeki değişimin kalıcı bir trende dönüştüğünü gösterdi.

Altın ise kimsenin donduramayacağı, SWIFT'e bağlı olmayan, yaptırımlara karşı bağışık tek büyük varlık sınıfı. Fiziksel kasada duruyor, hiçbir sunucuda kayıtlı değil. Bu gerçek, merkez bankalarını sistematik bir altın biriktirme politikasına yöneltti.

Dolar güven kaybetti

Rusya şokuyla eş zamanlı olarak başka bir süreç de hızlandı: dolara olan güven erozyonu. ABD'nin büyüyen bütçe açıkları, tavan tavan yükselen borç stoku ve Trump'ın Fed'e yönelik açık baskıları, küresel yatırımcıların zihninde ciddi soru işaretleri doğurdu. Küresel rezervlerde doların payı 1999'daki seviyesinden 2025 itibarıyla son 30 yılı aşkın dönemin en düşük seviyesine indi. Dolar zayıfladığında tarihsel olarak altın yükseliyor; bu ilişki bu kez de bozulmadı.

Faizler düştü, altının cazibesi arttı

Altın faiz getirisi sağlamaz. Bu nedenle faizlerin yüksek olduğu dönemlerde yatırımcı tahvile yönelir, altından uzaklaşır. Fed başta olmak üzere merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne girmesi altının fırsat maliyetini sıfırladı. Üstelik Trump döneminde atanması beklenen yeni Fed başkanının faiz indirimlerine daha yatkın bir isim olacağı beklentisi, bu dinamiği 2026'ya taşıdı.

Gram Altının Son Beş Yıllık Türk Lirası Bazlı Grafiği:

Batılı yatırımcı geri döndü

2023 yılında altın ETF'lerinden yaklaşık 244 ton çıkış yaşanmıştı. 2024'te ETF talebi neredeyse sıfırdı. 2025'te ise Trump'ın göreve gelmesiyle özellikle kurumsal ABD'li yatırımcıların alım aracı olan altın ETF'lerinde talep patlaması yaşandı; yıl genelinde 800 tonu aşan giriş kaydedildi. Asya tarafında da Çin ve Hindistan'dan bireysel talep güçlü seyrini sürdürdü. Merkez bankaları, ETF'ler ve bireysel yatırımcılar aynı anda altına yönelince fiyat üst üste rekor kırdı.

İran savaşı son damla oldu

Ocak ile Nisan 2025 arasında jeopolitik gerilimlerin artmasıyla altın fiyatları ons bazında 2.624 dolardan 3.499 dolara yükseldi. Ağustos 2025'te ise 4.381 dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. İran savaşının patlak vermesi bu yapının üstüne eklenen son ivme oldu. Halihazırda yüksek olan fiyat, jeopolitik şokla birlikte yeni bir zirve arayışına girdi. Sebep değil, tetikleyici.

Türk yatırımcı açısından ne anlama geliyor?

Türkiye'de altın sadece bir yatırım aracı değil, kültürel bir güvence. Düğünde takı, çeyizde altın, krizde birikim. Bu kültürel talep, global yükselişin üstüne bir de TL bazlı ek getiri katıyor. Dolar kuru ne kadar hareket ederse altının TL fiyatı o ölçüde şekilleniyor. Goldman Sachs, merkez bankası alımlarının sürmesi ve Fed'in faiz indirim sürecini devam ettirmesi beklentisiyle ons altın için 5.400 dolar hedefini koruyor.

Peki Türk yatırımcı ne yapmalı? Altın, portföyde sigorta işlevi görür. Enflasyona karşı bir kalkan, kur dalgalanmasına karşı bir tampon. Ancak kısa vadeli alım satım kararları için değil, uzun vadeli birikim için düşünülmeli. Fiyat zaten önemli miktarda yükselmiş durumda; ani geri çekilmelerde panikle satmak yerine birikimli yaklaşımı korumak, tarihsel olarak en doğru strateji olarak öne çıkıyor.

Altının bu yükselişinin arkasında tek bir neden yok. Rusya'nın dondurulmuş rezervleri, dolara duyulan güven krizi, düşen faizler, merkez bankası alımları ve Batılı yatırımcının geri dönüşü birlikte hareket etti. İran bu tablonun son halkasıydı; ama zinciri örenler çok daha önce işe başlamıştı.

Bu içerik bilgilendirme amacıyla uluslararası kaynaklara dayanılarak derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Görsel Kaynak: Reuters