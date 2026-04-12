Borsa İstanbul'da 6-10 Nisan haftasında güçlü bir yükseliş yaşandı. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,79 artışla 14.073,79 puandan tamamlarken, bu hareketlilik şirketlerin piyasa değeri sıralamasına da yansıdı.
Yükselişle birlikte birçok hissede değer artışı görülürken, Borsa İstanbul'da piyasa değeri en düşük şirketler de yeniden şekillendi.
EN DÜŞÜK PİYASA DEĞERLİ ŞİRKETLER
Güncel verilere göre Borsa İstanbul'da piyasa değeri en düşük şirketler arasında şu hisseler öne çıktı;
Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) – 288.189.000 TL
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) – 383.200.000 TL
Umpaş Holding A.Ş. (UMPAS) – 390.600.000 TL
Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO) – 392.700.000 TL
Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) – 416.000.000 TL
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) – 440.000.000 TL
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) – 456.000.000 TL
Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA) – 460.110.000 TL
Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT) – 469.600.000 TL
Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO) – 551.250.000 TL
ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERİNİN DÜŞÜK OLMASI NE ANLAMA GELİYOR?
Piyasa değerinin düşük olması, şirketin borsada toplam değerinin sınırlı olduğunu gösterir. Bu durum, hisselerin daha kolay alınıp satılabilmesi nedeniyle fiyatların küçük işlemlerle bile hızlı değişmesine yol açar.
Bu yüzden düşük piyasa değerli hisseler, yatırımcılar için hem yüksek getiri potansiyeli hem de yüksek risk barındırır.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.