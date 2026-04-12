BIST 100 haftayı yüzde 8,79 artışla 14.073,79 puandan kapatırken, yatırımcıların yakından takip ettiği piyasa değeri en düşük 10 şirketin listesi netleşti.

Borsa İstanbul'da 6-10 Nisan haftasında güçlü bir yükseliş yaşandı. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,79 artışla 14.073,79 puandan tamamlarken, bu hareketlilik şirketlerin piyasa değeri sıralamasına da yansıdı.

Yükselişle birlikte birçok hissede değer artışı görülürken, Borsa İstanbul'da piyasa değeri en düşük şirketler de yeniden şekillendi.

THYAO hissesinden bu hafta alım satım yapanlar (6-10 Nisan 2026) THYAO hissesinden bu hafta alım satım yapanlar (6-10 Nisan 2026)

EN DÜŞÜK PİYASA DEĞERLİ ŞİRKETLER

Güncel verilere göre Borsa İstanbul'da piyasa değeri en düşük şirketler arasında şu hisseler öne çıktı;

Enflasyona karşı portföyünü koruyan 4 BIST hissesi Enflasyona karşı portföyünü koruyan 4 BIST hissesi

Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) – 288.189.000 TL
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) – 383.200.000 TL
Umpaş Holding A.Ş. (UMPAS) – 390.600.000 TL
Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO) – 392.700.000 TL
Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) – 416.000.000 TL
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) – 440.000.000 TL
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) – 456.000.000 TL
Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA) – 460.110.000 TL
Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT) – 469.600.000 TL
Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO) – 551.250.000 TL

ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERİNİN DÜŞÜK OLMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Piyasa değerinin düşük olması, şirketin borsada toplam değerinin sınırlı olduğunu gösterir. Bu durum, hisselerin daha kolay alınıp satılabilmesi nedeniyle fiyatların küçük işlemlerle bile hızlı değişmesine yol açar.

SPK'dan yeni karar! Açığa satış yasağının süresi uzatıldı SPK'dan yeni karar! Açığa satış yasağının süresi uzatıldı

Bu yüzden düşük piyasa değerli hisseler, yatırımcılar için hem yüksek getiri potansiyeli hem de yüksek risk barındırır.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın artık sadece güvenli liman değil! BCA yeni rolünü açıkladıAltın artık sadece güvenli liman değil! BCA yeni rolünü açıkladı
Son tarih 1 Mayıs: 54 bin TL ödemeyenin telefonu kapatılacakSon tarih 1 Mayıs: 54 bin TL ödemeyenin telefonu kapatılacak

