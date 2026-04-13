Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda yaptığı açıklamalarda Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Fidan, boğazdaki olası bir kesintinin yalnızca bölgesel değil, dünya ekonomisi açısından da ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

"KRİZİN KÜRESEL BOYUTU DAHA NET HİSSEDİLİYOR"

Fidan, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin ekonomik etkilerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler, savaşın yalnızca bölgesel değil küresel etkiler doğurduğunu açık biçimde ortaya koydu. Dünya piyasalarının bu kadar yakından etkilendiği bir noktada, krizin küresel boyutu daha net hissediliyor."

"GEÇİŞTEN ÜCRET ALINMAMALI"

Boğazdan geçişlerin serbest olması gerektiğini belirten Fidan, enerji ticareti açısından kritik önemdeki hatlara dikkat çekerek, "Hiçbir ülkenin geçiş için para ödememesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"EKONOMİYE UZUN VADEDE BÜYÜK YÜK BİNDİRİR"

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ekonomik sonuçlarına değinen Fidan, bu durumun Türkiye'ye dolaylı etkilerine işaret ederek, "Biz Hürmüz'ün kapatılmasının dolaylı etkisini hissediyoruz. Bu da ekonomiye uzun vadede büyük yük bindirir." dedi.

PETROL VE ENERJİ HATLARI KRİTİK ÖNEMDE

Fidan, geçmişte gündeme gelen enerji projelerine de değinerek, alternatif hatların önemine dikkat çekerek, "Biz de baktık ki Hürmüz'e bağlı bu ülke; proje hayata geçseydi çok iyi bir alternatif formül olacaktı." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle bu tür projelerin hayata geçirilemediğini belirten Fidan, enerji arz güvenliği açısından alternatif güzergahların öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti.

GÖZLER DİPLOMATİK ÇÖZÜMDE

Fidan, Hürmüz Boğazı'nda çözümün askeri değil diplomatik yollarla sağlanması gerektiğini belirterek, "(Hürmüz'ün açılması) Bizim durduğumuz yer barış yoluyla açılması." dedi.

Boğazın açık kalmasının küresel ticaret ve enerji arzı açısından kritik olduğunu vurgulayan Fidan, müzakerelerin sonuçlanması halinde sorunun çözülebileceğini ifade etti.