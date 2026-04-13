IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA), aracı kurumların radarında kalmaya devam ediyor. İş Yatırım, ENTRA hisseleri için güncel öngörülerini paylaştı.

HEDEF FİYAT 15,90 TL OLARAK BELİRLENDİ

İş Yatırım analistleri, sektördeki büyüme ivmesi ve şirketin yenilenebilir enerji portföyünü dikkate alarak IC Enterra için pozitif görüşlerini sürdürdü. Kurum, hisse için hedef fiyatını 15,90 TL olarak belirlerken, tavsiyesini ise "Al" olarak korudu.

Hisse senedinin piyasadaki güncel fiyatı ile aracı kurumun beklentisi arasındaki fark, yatırımcılar için cazip bir tablo ortaya koyuyor:

Aracı Kurum: İş Yatırım

Hedef Fiyat: 15,90 TL

Son Piyasa Fiyatı: 11,02 TL

Tavsiye: Al

Beklenen Prim Potansiyeli: %44,28

Rapor Tarihi: 13 Nisan 2026

