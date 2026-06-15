Ahlatcı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş, küresel piyasalarda bu hafta gözlerin başta ABD Merkez Bankası (FED) olmak üzere merkez bankalarının faiz kararları ile jeopolitik gelişmelerde olacağını söyledi. Erbaş, FED'in bu toplantıda faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemediklerini ifade etti.

Son dönemde piyasalarda ekonomik verilerden ziyade jeopolitik gelişmelerin fiyatlandığını belirten Erbaş, İran ile ABD arasında olası bir anlaşmaya yönelik beklentilerin küresel risk iştahını desteklediğini kaydetti.

"ALTINDA 4.300 DOLAR KRİTİK SEVİYE"

Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbaş, ons altın için 4.300 dolar seviyesinin önemli bir eşik olduğunu vurguladı. Doların küresel ölçekte değer kaybetmesi ve faizlerdeki geri çekilmenin altını desteklediğini belirten Erbaş, jeopolitik risklerin de güvenli liman talebini canlı tuttuğunu ifade etti.

Erbaş, "4.300 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılığın sürmesi halinde 4.400 ve 4.500 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak yılın geri kalanında ons altının 4.000-5.000 dolar bandında hareket etmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: TradingView

GRAM ALTINDA 6.500-7.500 TL BEKLENTİSİ

Gram altın tarafında ise ons altındaki görünüm ile döviz kurunun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Erbaş, yıl sonuna kadar kur tarafında sınırlı yukarı yönlü hareket beklediklerini söyledi.

Yılın ikinci yarısında gram altının 6.500-7.500 TL bandında dalgalanabileceğini ifade eden Erbaş, son iki yılda görülen güçlü yükseliş trendinin yerini daha dengeli ve yatay bir fiyatlama sürecine bırakabileceğini dile getirdi.

Yatırımcılara da uyarılarda bulunan Erbaş, geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini, yükseliş dönemlerinde ise kâr realizasyonlarının görülebileceği bir döneme girildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber7

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