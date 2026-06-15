Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen analist toplantısının ardından iki aracı kurum, 15 Haziran 2026 tarihinde Tüpraş hisselerine ilişkin değerlendirmelerini yatırımcılarla paylaştı.

Açıklanan raporlarda, hem Deniz Yatırım hem de Ziraat Yatırım, Tüpraş hisseleri için "al" tavsiyelerini korudu. Kurumların belirlediği hedef fiyatlar, mevcut hisse fiyatına göre dikkat çekici prim potansiyeline işaret etti.

DENİZ YATIRIM'DAN 359 TL HEDEF FİYAT

Deniz Yatırım, Tüpraş için hedef fiyatını 359,00 TL olarak sürdürürken, hisseye yönelik "al" tavsiyesini yineledi. TUPRS hisselerinin son kapanış fiyatı olan 233,00 TL baz alındığında, hedef fiyatın yaklaşık %54,07 prim potansiyeli sunduğu hesaplandı.

Aracı kurum: Deniz Yatırım

Hedef fiyat: 359,00 TL

Son fiyat: 233,00 TL

Tavsiye: Al

Prim potansiyeli: %54,07

Açıklanma tarihi: 15 Haziran 2026

ZİRAAT YATIRIM'DAN 368 TL HEDEF FİYAT

Ziraat Yatırım ise Tüpraş için hedef fiyatını 368,00 TL olarak belirledi. Kurum, hisseye ilişkin "al" tavsiyesini korurken, mevcut fiyat üzerinden yaklaşık %57,93'lük yükseliş potansiyeline işaret etti.

Aracı kurum: Ziraat Yatırım

Hedef fiyat: 368,00 TL

Son fiyat: 233,00 TL

Tavsiye: Al

Prim potansiyeli: %57,93

Açıklanma tarihi: 15 Haziran 2026

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