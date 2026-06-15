Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasında yaptığı değişiklik sonrası Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin fiili dolaşım oranları yeniden hesaplandı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 11-12 Haziran döneminde 138 şirketin fiili dolaşım oranında düşüş yaşandı.

141,6 MİLYAR TL'LİK PAY KAPSAM DIŞINA ÇIKTI

MKK tarafından yayımlanan verilere göre, iki günlük süreçte toplam 4,6 milyar adet pay fiili dolaşım kapsamından çıkarıldı. Söz konusu payların piyasa değeri ise 141,6 milyar TL olarak hesaplandı.

FİİLİ DOLAŞIMI EN ÇOK AZALAN HİSSELER

Yeni hesaplamaya göre fiili dolaşım oranı en fazla gerileyen şirket Lila Kağıt (LILAK) oldu. Şirketin fiili dolaşım oranı yüzde 44,01'den yüzde 16,95'e düşerken, gerileme 27,06 puan olarak gerçekleşti.

Fiili dolaşım oranında en fazla düşüş yaşayan diğer şirketler ise şu şekilde sıralandı:

Gezinomi Seyahat (GZNMI): %62,98 → %45,36 (-17,62 puan)

Ziraat GYO (ZRGYO): %18,93 → %3,16 (-15,77 puan)

Margün Enerji (MAGEN): %27,29 → %12,79 (-14,50 puan)

Işık Plastik (ISKPL): %43,28 → %29,79 (-13,49 puan)

Cem Zeytin (CEMZY): %30,43 → %18,08 (-12,35 puan)

Kiler Holding (KLRHO): %20,99 → %9,41 (-11,58 puan)

AHES GYO (AHSGY): %25,59 → %15,62 (-9,97 puan)

Pasifik Avrasya (PASEU): %42,00 → %32,45 (-9,55 puan)

Adra GYO (ADGYO): %21,09 → %12,06 (-9,03 puan)

FİİLİ DOLAŞIM ORANI NEDİR?

Fiili dolaşım oranı, bir şirketin toplam hisselerinin borsada alınıp satılabilen kısmının toplam sermayeye oranını ifade eder. Oranın düşmesi, piyasada işlem gören pay miktarının azalması; yükselmesi ise dolaşımdaki pay miktarının artması anlamına gelir.

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