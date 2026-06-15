ABD ile İran arasındaki tarihi barış anlaşması küresel piyasalarda bayram havası estirirken, Borsa İstanbul da güne sert alımlarla başladı.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü bankalar öncülüğünde yüzde 1,42 yükselişle 13.938,48 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününe de yüzde 3,02 oranında (420,99 puan) değer kazancıyla 14.359,48 puandan güçlü bir başlangıç yaptı.

Açılışın ardından tüm sektörlerde yeşil ibreler hakim olurken, holding endeksi yüzde 3,11 değer kazandı; en çok kazandıran sektör ise yüzde 6,41'lik dev sıçramasıyla yine bankacılık oldu. ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasını geçen hafta fiyatlamaya başlayan bankacılık endeksi cuma günü yüzde 6 yükseliş görmüştü.

BANKA HİSSELERİNDE SON DURUM: EKRANLAR YEŞİLLENDİ

Borsa İstanbul'daki alım dalgasının boyutunu ve banka tahtalarındaki güçlü performansı net bir şekilde ortaya koyuyor.

Saat 10:42 itibarıyla Yapı Kredi (YKBNK) yüzde 5,77 ve Akbank (AKBNK) yüzde 5,17'lik primlerle özel bankalar arasında yükselişe öncülük ediyor.

Kamu bankalarında ise Vakıfbank (VAKBN) yüzde 4,23'lük kazancıyla dikkat çekiyor.

İş Bankası kurucu (ISATR) ve B grubu (ISBTR) hisseleri ise o an için sabit fiyatta işlem sırasını koruyor.

GÖZLER 19 HAZİRAN'DA

Piyasalardaki bu sert yukarı yönlü hareketin arkasında, Orta Doğu'daki savaşı sona erdiren diplomatik gelişmeler yer alıyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ABD ve İran arasında uzlaşı sağlandığını duyurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump da barış anlaşmasının tamamlandığını bildirdi.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen trafiğe açılacağını ve ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını taahhüt etti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de resmi olarak imzalanacağını doğruladı.

MERKEZ BANKALARININ ELİ RAHATLIYOR

Bu tarihi anlaşmanın, enerji maliyetleri kaynaklı küresel enflasyon baskısını hafifletmesi bekleniyor.

Yüksek enflasyon endişelerinin gerilemesi, bu hafta faiz kararlarını açıklayacak olan küresel merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırma (yüksek faiz) baskısını azaltacağına dair öngörüleri kuvvetlendiriyor. Bu durum, borsalardaki alım iştahını doğrudan tetikliyor.

TEKNİK SEVİYELER VE GÜNDEM

Analistler, BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketin devamı halinde teknik açıdan 14.400 ve 14.500 puan seviyelerinin güçlü birer direnç noktası olarak izleneceğini belirtiyor. Olası kar satışları veya geri çekilmelerde ise 14.300 ve 14.200 puan seviyeleri destek konumu olarak takip edilecek.

Günün geri kalanında ise yatırımcıların odağı veri gündemine dönecek. Yurt içinde ve yurt dışında (ABD ile Euro bölgesi) açıklanacak olan sanayi üretimi verileri piyasaların kısa vadeli yönü üzerinde etkili olmaya devam edebilir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 327 11.481.852.485,25 % 6.26 13:13 ASTOR 286.5 10.857.113.253,00 % 7.91 13:13 AKBNK 77.75 7.963.000.595,05 % 7.09 13:13 ISCTR 14.93 4.819.409.209,86 % 4.33 13:13 ASELS 377 4.720.093.067,75 % 1.55 13:13 Tüm Hisseler

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