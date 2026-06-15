Barış mesajları, küresel piyasalarda olduğu gibi Borsa İstanbul'da da risk iştahını artırdı. BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe güçlü alımlarla başlarken, gün içerisinde yüzde 3'e yakın değer kazanarak 14.320 puana kadar yükseldi.

Türkiye saati ile 12.14 itibarıyla Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisseler de netleşti.

TAVANI GÖREN HİSSELER BELLİ OLDU

Günün en çok yükselen hisseleri arasında İnnosa Teknoloji (INTEK) ve Konfrut Tarım (KNFRT) yüzde 10'luk artışla öne çıktı. Yükselişlerde şu hisseler dikkat çekti:

INTEK: 249,70 TL (%10,00)

KNFRT: 15,29 TL (%10,00)

KTSKR: 98,00 TL (%9,99)

ORMA: 218,30 TL (%9,97)

GENIL: 8,60 TL (%9,97)

SANFM TABAN OLDU

Öte yandan, Sanifoam Sünger (SANFM) hisseleri günün en sert düşüş yaşayan hissesi olarak öne çıktı. Hisse, 9,61 TL seviyesine gerileyerek yüzde 9,93 değer kaybetti ve taban fiyattan işlem gördü.

SANFM'yi düşüşte sırasıyla;

Işık Plastik (ISKPL): %5,00

Euro Trend Yatırım Ortaklığı (ETYAT): %4,63

Best Brands Enerji (BESTE): %4,16

Say Yenilenebilir Enerji (SAYAS): %4,09

izledi.

SANFM'de en çok satış yapan kurumlar

Aracı kurum dağılım verilerine göre, SANFM hisselerinde en yüksek net satış gerçekleştiren kurum İkon Menkul Değerler A.Ş. oldu. Türkiye saati ile 12.13 itibarıyla ilk 5 kurumun toplam net satışı 7 milyon 77 bin 83 lot olarak gerçekleşti.

Kaynak: ForInvest

SANFM'DE EN FAZLA SATIŞ YAPAN KURUMLAR ŞÖYLE SIRALANDI:

İkon Menkul Değerler A.Ş.: 3 milyon 343 bin 484 lot

Bank of America Yatırım Bank A.Ş.: 2 milyon 553 bin 670 lot

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.: 557 bin 791 lot

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 419 bin 53 lot

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 203 bin 85 lot

Verilere göre, ilk 5 kurum toplam satışların yüzde 96,63'ünü oluştururken, söz konusu işlemlerin ortalama maliyeti 10,207 TL olarak gerçekleşti.

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