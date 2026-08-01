Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27-31 Temmuz haftasında en düşük 13.216,16 puanı, en yüksek ise 14.085,39 puanı gördü. Endeks, haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,48 değer kaybederek 13.458,10 puandan tamamladı. Borsanın kayıpla kapattığı haftada yatırımcısına en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseler de belli oldu.

BIST'TE HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELERİ

Borsa İstanbul'da 27-31 Temmuz 2026 haftasında yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan hisseler belli oldu. Haftanın zirvesinde Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) %35,14 primle yer alırken, onu %30,58 yükselişle Hedef Holding (HEDEF) ve %26,44 artışla Pergamon Dış Ticaret (PSDTC) takip etti.

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELERİ

Hisse Haftalık Değişim PASEU %35,14 HEDEF %30,58 PSDTC %26,44 BIGTK %25,69 OZATD %24,36 RYGYO %20,74 DGNMO %19,86 AKHAN %19,67 SEKUR %19,63 KERVN %19,42 ENTRA %17,71 SUNTK %17,20 GEREL %16,94

BIST'TE HAFTANIN EN ÇOK DÜŞEN HİSSELERİ

Haftanın en fazla değer kaybeden hisseleri arasında ise -%9,99 ile Armada Gıda (ARMGD) ve -%9,99 ile Hateks Hatay Tekstil (HATEK) ilk sıralarda yer aldı.

Hisse Haftalık Değişim ARMGD -%9,99 HATEK -%9,99 TEZOL -%9,96 METEN -%9,96 GUNDG -%9,96 ALBTN -%9,95 SARAE -%9,95 SKBNK -%9,95 AKSUE -%9,93 ODAS -%9,78 TATEN -%7,75 SOKE -%7,63 BURVA -%7,18

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.