Jeopolitik risklerin azalması ve enerji kaynaklı enflasyon baskısının hafifleyeceği beklentisi risk iştahını tırmandırırken, BIST 100 endeksi güne yüzde 3,02 artışla adım attı.

Enflasyonist baskıların azalacağı ve sıkı para politikası ihtiyacının hafifleyeceği öngörüleri, Borsa İstanbul'da özellikle bankacılık ve holding hisselerine alımlar getirdi. Saat 12:00 itibarıyla dev hisselerde çok yüklü para trafikleri kaydedildi.

BIST 100 GÜNE 420 PUANLIK SIÇRAMAYLA BAŞLADI

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yüzde 1,42 değer kazancıyla 13.938,48 puandan kapatan BIST 100 endeksi, "barış fiyatlaması" ile yeni haftanın açılışında adeta şov yaptı.

• Açılış Verileri: Endeks, önceki kapanışa göre 420,99 puan ve yüzde 3,02 artışla 14.359,48 puana fırladı.

• Sektörel Liderlik: Tüm sektörlerin kazançla uyandığı günde holding endeksi yüzde 3,11 prim yaparken, lokomotif rolü üstlenen bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 6,41'i buldu.

• Teknik Seviyeler: Analistler, yukarı yönlü hareketin devamında 14.400 ve 14.500 seviyelerinin direnç; olası kâr satışlarında ise 14.300 ve 14.200 puanın teknik destek olarak izleneceğini belirtiyor.

HİSSELERDE PARA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI

Borsadaki bu hızlı yükseliş dalgasıyla birlikte, dev şirketlerin hisselerinde çok yoğun hacimler ve nakit akışları meydana geldi. Saat 12:00 itibarıyla en çok para girişi ve çıkışı yaşayan hisseler şu şekilde sıralandı:

En Çok Para Girişi Olan Hisseler



Yatırımcıların barış coşkusuyla en çok lot topladığı ve kasasına net nakit giren şirketlerin başında Akbank yer aldı:

• AKBNK (Akbank): 298.000.884 TL net para girişiyle zirvede yer alırken, hisse fiyatı yüzde 6,27 yükselerek 77,150 TL oldu.

• SAHOL (Sabancı Holding): 192.027.685 TL para girişi kaydedildi, hisse yüzde 4,95 primle 100,700 TL'ye çıktı.

•SASA (Sasa Polyester): 103.156.836 TL net girişle yüzde 3,08 yükseldi ve 2,680 TL'den işlem gördü.

• KCHOL (Koç Holding): 102.092.486 TL para girişi yaşandı, hisse yüzde 4,27 kazançla 195,500 TL seviyesine ulaştı.

En Çok Para Çıkışı Olan Hisseler



Endeks genel olarak çok güçlü yükselirken, bazı büyük hisselerde yatırımcıların nakde geçmeyi tercih ettiği ya da pozisyon değiştirdiği görüldü. En büyük para çıkışı Türk Hava Yolları'nda gerçekleşti:

• THYAO (Türk Hava Yolları): -211.026.543 TL ile en çok para çıkışı yaşanan hisse oldu. Buna karşın fiyatının yüzde 6,26 artışla 327,000 TL'de dengelenmesi dikkat çekti.

• KTLEV (Kütahya Yapı Kimyasalları): -140.924.439 TL para çıkışı gördü, hisse yüzde 0,46 sınırlı yükselişle 173,200 TL oldu.

• ASTOR (Astor Enerji): -90.962.514 TL net çıkış yaşandı, hisse fiyatı yüzde 2,92 primle 273,250 TL'den alıcı buldu.

• TAVHL (TAV Havalimanları): -62.992.946 TL para çıkışına rağmen havacılıkta pozitif seyirle yüzde 4,55 yükselerek 287,500 TL oldu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 327 11.015.895.012,25 % 6.26 12:53 ASTOR 286.5 10.396.821.219,50 % 7.91 12:53 AKBNK 77.65 7.250.918.898,75 % 6.96 12:53 ISCTR 14.96 4.516.533.088,08 % 4.54 12:53 ASELS 375.25 4.393.524.846,25 % 1.08 12:53 Tüm Hisseler

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