JP Morgan’ın yayımladığı son rapora göre kısa vadeli durgunluğa rağmen ons altın fiyatlarının 2026’nın son çeyreğinde 6.000 dolara ulaşması, 2027 sonunda ise 6.300 dolar sınırını aşması bekleniyor.

Ancak analistler, Fed'in faiz politikaları ve "gizli" merkez bankası alımlarının bu süreçte belirleyici olacağını vurguluyor.

ALTIN YÜKSELİŞİ HIZLANDIRDI

2026 yılının başlarında sürekli bir yükseliş grafiği çizerek ocak ayı sonlarında zirve yapan ons altın, mart ayı sonlarında düşüşe geçmiş ve son olarak geçen hafta 4 bin 23 dolar ile yıl içi en düşük seviyesini test etmişti.

Bugün gelen barış haberiyle yükselişini yüzde 3’e çıkaran ons altın, saat 11:42’yi gösterdiğinde 4.342 dolar seviyelerinde kayda geçti.

Spot piyasada yükseliş seyrinin hakim olduğu günde, "Yıl başındaki patlayıcı talep geri dönecek mi?" sorusuna yanıt, küresel finans devi JP Morgan’dan geldi.

JP MORGAN’IN UZUN VADELİ HEDEFİ

JP Morgan Küresel Araştırma Birimi, altın fiyatlarının geleceğine yönelik oldukça iyimser bir tablo çizdi. Bankanın projeksiyonuna göre ons başına fiyatların 2026 yılının son çeyreğinde ortalama 6.000 dolar seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

Yükseliş trendinin sonraki yılda da devam edeceğini tahmin eden banka, 2027 yılının sonuna doğru ise 6.300 dolar/ons seviyesinin görülebileceğini raporladı.

JP Morgan altın fiyatı tahminleri şöyle:

ALTIN TEKNİK BİR SIKIŞMANIN ORTASINDA

Büyük yükseliş beklentilerine rağmen JP Morgan Temel ve Değerli Metaller Bölümü Başkanı Greg Shearer, son dönemde yatırımcı ilgisinde bir miktar azalma olduğunu kabul ediyor. Altının teknik olarak bir "çıkmazda" sıkıştığını belirten Shearer, şu anki görünümü şu sözlerle özetledi:

"Altın, teknik olarak 4.340 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde ağır ağır ilerliyor ve şu an için 4.730 dolar seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamasının altında kalıyor. Bu yatay seyir ve Fed'in enerji kaynaklı enflasyona faiz artırımlarıyla yanıt vermek zorunda kalabileceğine dair artan endişeler nedeniyle, altın şu anda çoğu yatırımcı için ikinci planda kalıyor."

"GİZLİ" MERKEZ BANKASI ALIMLARI PİYASAYI FONLUYOR

Altın fiyatları için hem orta hem de uzun vadeli yükseliş beklentisini destekleyen en güçlü faktörlerin başında küresel merkez bankalarının iştahı geliyor. 2021'den 2025'e kadar çeyrek başına ortalama 225 ton olan merkez bankası alımları, 2026 yılı ilerledikçe -resmi verilerde- yavaşlamış görünüyor.

Yılın ilk çeyreğinde resmi olarak 129 ton altın satılırken, bunun en büyük kısmını mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 60 tonluk satışı oluşturdu.

Ancak madalyonun diğer yüzü oldukça farklı. Dünya Altın Konseyi'ne göre IMF'ye bildirim zorunluluğu olmadığı için birçok merkez bankası "bildirilmeyen" (gizli) altın alımları gerçekleştiriyor.

Londra tezgah üstü (OTC) piyasası ve İsviçre rafinerilerindeki ticaret akışlarına dayanan alternatif verilere göre, gerçek alımlar aslında artıyor. 2026'nın ilk çeyreğinde 244 ton, ikinci çeyreğinde ise 208 ton altının piyasadan çekildiği tahmin ediliyor.

EN BÜYÜK GİZLİ ALICI: ÇİN

Resmi kayıtlara girmeyen alımların arkasındaki ana aktörün Çin olduğu belirtiliyor. Çin'in net altın ithalatı, 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre neredeyse üç kat artarak 317 tona ulaştı.

Çin Halk Bankası da şubat ayına kadar ayda ortalama 1 ton olan alım hızını Mart'ta 5 tona, nisanda ise 8 tona çıkardı.

Uzmanlar, Çin'in bu hamlesinin stratejik olduğunu, 2022'de Rusya varlıklarının dondurulmasının ardından ABD dolarına bağımlılığı azaltmak amacıyla sistematik olarak altın topladığını ifade ediyor.

Ayrıca Çin'in en büyük 10 sigorta şirketinin de varlıklarının yüzde 1 ila yüzde 5'ini fiziki altına ayırmak için onay alması, piyasada devasa bir talep tabanı oluşturuyor.

ALTIN İÇİN EN BÜYÜK RİSK NE?

Değer kaybına ve enflasyona karşı güçlü bir korunma aracı olan altın, faiz veya temettü gibi gerçek bir getiri sunmadığı için yüksek faiz ortamlarında zorlanabiliyor.

JP Morgan analisti Greg Shearer'a göre altın fiyatlarının önündeki en büyük aşağı yönlü risk yine ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı:

"En önemli düşüş riski; ABD büyümesi ve istihdamının canlı kalmasına rağmen enflasyonun hızlanmaya devam etmesi ve bu yıl Fed'in faiz artırım döngüsünü sağlamlaştırmasıdır. Daha uzun süre yüksek enflasyonla mücadele etme ihtiyacının arkasında netleşen bir Fed, Batı dünyasındaki borsa yatırım fonlarından (ETF) kaçışları hızlandırabilir ve bu da altın fiyatları üzerinde kalıcı bir baskı oluşturabilir."

Ancak Shearer, faiz artışlarının bu yıl için hâlâ "yüksek bir çıta" (düşük bir ihtimal) olduğunu da sözlerine ekleyerek uzun vadeli iyimserliğini koruduğunu belirtti.

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