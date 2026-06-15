Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 15 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, ULUFA bedelsiz sermaye artırımı kapsamında yatırımcı hesaplarına aktarılacak paylara ilişkin açıklamada bulundu.
Daha önce Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 Haziran 2026 tarihli bülteninde, Ulusal Faktoring'in %100 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onaylamıştı. Şirketin 540 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, yine 540 milyon TL artırılarak 1 milyar 80 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verilmişti.
Bu kapsamda, bedelsiz pay alma hak kullanım başlangıç tarihi 11 Haziran 2026 olarak belirlenmişti.
BEDELSİZ PAYLAR HESAPLARA AKTARILDI
MKK tarafından yapılan son açıklamada, 11 Haziran'da başlayan %100 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı işlemleri çerçevesinde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıklarının 15 Haziran 2026 tarihinde ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına alacak kaydedildiği belirtildi.
Buna göre, hak sahipleri bedelsiz paylarını hesaplarında görmeye başladı.
Sürece ilişkin önemli tarihler
SPK başvuru tarihi: 16 Nisan 2026
SPK onay tarihi: 4 Haziran 2026
Bedelsiz oranı: %100
Hak kullanım başlangıç tarihi: 11 Haziran 2026
Kayıt tarihi: 12 Haziran 2026
Ödeme tarihi: 15 Haziran 2026
Yeni sermaye: 1 milyar 80 milyon TL
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