Daha önce Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 Haziran 2026 tarihli bülteninde, Ulusal Faktoring'in %100 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onaylamıştı. Şirketin 540 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, yine 540 milyon TL artırılarak 1 milyar 80 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verilmişti.

Bu kapsamda, bedelsiz pay alma hak kullanım başlangıç tarihi 11 Haziran 2026 olarak belirlenmişti.

BEDELSİZ PAYLAR HESAPLARA AKTARILDI

MKK tarafından yapılan son açıklamada, 11 Haziran'da başlayan %100 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı işlemleri çerçevesinde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıklarının 15 Haziran 2026 tarihinde ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına alacak kaydedildiği belirtildi.

Buna göre, hak sahipleri bedelsiz paylarını hesaplarında görmeye başladı.

Sürece ilişkin önemli tarihler

SPK başvuru tarihi: 16 Nisan 2026

SPK onay tarihi: 4 Haziran 2026

Bedelsiz oranı: %100

Hak kullanım başlangıç tarihi: 11 Haziran 2026

Kayıt tarihi: 12 Haziran 2026

Ödeme tarihi: 15 Haziran 2026

Yeni sermaye: 1 milyar 80 milyon TL

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