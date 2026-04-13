Ticaret Bakanlığı, son dönemde yemek sipariş hizmeti sunan elektronik ticaret pazar yerlerine yönelik artan şikayetler üzerine önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Yapılan incelemeler sonucunda hem restoranlar hem de tüketiciler açısından daha şeffaf ve öngörülebilir bir sistem oluşturulması hedeflendi.

HİZMET BEDELLERİ ŞEFFAF HALE GETİRİLDİ

Yeni düzenleme ile yemek sipariş platformlarının restoranlardan aldığı tüm hizmet bedelleri şeffaf hale getirildi. Zorunlu ek ücret uygulamaları kaldırılırken, kampanya ve indirim süreçlerinde gönüllülük esas alındı.

Düzenlemeye göre, platformların restoranlardan tahsil ettiği tüm ücretlerin hizmet kalemleri bazında ayrıntılı şekilde satıcı panellerinde gösterilmesi zorunlu hale getirildi. Böylece restoranlar; komisyon, taşıma ve görünürlük gibi tüm maliyet kalemlerini açık ve karşılaştırılabilir biçimde görebilecek.

Ayrıca sipariş onayı aşamasında tüketicilere de ödedikleri tutarın hangi hizmet bedellerinden oluşabileceğine dair genel bilgilendirme yapılacak.

ZORUNLU EK ÜCRET UYGULAMALARI KALDIRILDI

Düzenleme kapsamında, aracılık hizmetinin doğası gereği sunulması gereken sipariş iletimi ve ödeme altyapısı gibi temel hizmetler için ilave ücret talep edilmesinin önüne geçildi. Kampanyalara katılımın tek başına bir ücretlendirme unsuru haline getirilmesi uygulamasına da son verildi.

Öte yandan, sunulacak ek hizmetler ve bunlara ilişkin ücretlerin kampanya öncesinde restoranlara açık şekilde bildirilmesi zorunlu tutuldu.

KOMİSYON SİSTEMİ SADELEŞTİRİLDİ

İndirimli ve kampanyalı satışlarda uygulanan komisyon hesaplamalarına ilişkin karmaşıklık da giderildi. Yeni sistemle birlikte daha sade ve anlaşılır bir yapı oluşturuldu.

Buna göre, indirimin yalnızca restoran tarafından karşılandığı durumlarda komisyon, tüketicinin ödediği toplam tutar üzerinden hesaplanacak. İndirimin restoran ve platform tarafından birlikte karşılanması halinde ise komisyon, tüketici ödemesine platformun sağladığı indirim tutarının eklenmesiyle belirlenecek.

KAMPANYA VE REKLAMLARDA GÖNÜLLÜLÜK DÖNEMİ

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri de kampanya, indirim ve reklam uygulamalarında gönüllülük esasının getirilmesi oldu. Restoranların bu tür uygulamalara katılımı tamamen kendi tercihine bırakıldı.

Katılım sağlamayan işletmelere herhangi bir yaptırım uygulanamayacak. Ayrıca restoranlar, onay verdikleri ek hizmetlerden istedikleri zaman vazgeçebilecek.