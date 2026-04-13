Şirket tarafından yapılan açıklamada genel kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, mevcut sermaye önemli ölçüde artırıldı. Yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi:

Mevcut Sermaye: 150.000.000 TL

Artırım Tutarı (Bedelli): 100.000.000 TL

Yeni Sermaye: 250.000.000 TL

Söz konusu artışın, ortakların hisseleri oranında nakden karşılanmak suretiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

TİCARET SİCİLİ GAZETESİ’NDE İLAN EDİLDİ

Sermaye artırımına ilişkin hukuki süreç, tescil işlemleriyle birlikte tamamlandı. Şirket, genel kurul kararının 3 Nisan 2026 tarihli ve 11556 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde tescil ve ilan edildiğini belirtti.

