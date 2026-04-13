BirGün'de yer alan habere göre; 2026-2027 eğitim öğretim yılı için özel okullarda yıllık ücretler açıklanmaya başladı. Yeni dönemde özellikle başlangıç kademelerinde fiyatlar dikkat çeken seviyelere ulaştı.

ZAM ORANLARINA SINIR GETİRİLMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl ilk kez zam oranlarına sınırlama getirdi. Buna göre yeni kayıt ücretleri, Aralık 2025'e ait Yurtiçi ÜFE ile TÜFE ortalamasının 1,5 katını aşamayacaktı.

Düzenleme kapsamında ilkokul ve lise başlangıç sınıflarında zam oranı en fazla yüzde 43,92 olarak belirlenmişti. Ara sınıflarda ise bu oran yüzde 30,74 ile sınırlandırılmıştı.

BAŞLANGIÇ SINIFLARINDA 1 MİLYON TL ÜZERİ ÜCRETLER

Belirlenen sınırlandırmalara rağmen, yeni dönemde özellikle ilkokul 1'inci sınıf ve lise 1 gibi başlangıç kademelerinde yıllık eğitim ücretleri 1 milyon TL seviyesinin üzerine çıktı.

5 YILLIK MALİYET 21 MİLYON TL'YE YAKLAŞTI

Beş yıl eğitim veren bazı özel okullarda toplam maliyet, fiyatlara ek zam yapılmasa bile yaklaşık 21 milyon TL seviyesine ulaşıyor.