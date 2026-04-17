Dün gün içinde 99,80 dolara kadar tırmanarak kritik eşikleri zorlayan Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,39 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Ancak bugün sabah saatlerinde gelen açıklamaların etkisiyle yüzde 1’lik bir değer kaybı yaşayan Brent petrol, saat 09.21 itibarıyla 98,40 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda ABD yerel petrolü olan Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 93,41 dolardan alıcı buluyor.

TRUMP: "İRAN İLE ANLAŞMAYA ÇOK YAKINIZ"

Petrol fiyatlarındaki bu gerilemenin ana kaynağı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da basın mensuplarına yaptığı açıklamalar oldu.

İran ile yürütülen temaslarda önemli bir ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"İran ile bir anlaşma yapmaya çok yakınız. Hafta sonu görüşmeler yeniden başlayabilir. Yeni lider kadrosu öncekilerden çok daha farklı ve uzlaşmaya yatkın. İki ay önce kabul etmedikleri şartları bugün konuşmaya hazırlar."

Trump, olası bir anlaşmanın İran’ın nükleer silaha sahip olmamasını kesin olarak garanti altına alacağını ve Hürmüz Boğazı'ndaki blokajın kalkmasıyla "bedava petrol" akışının önünün açılacağını iddia etti.

SAVAŞ VE BARIŞ ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİ

Piyasalardaki düşüş eğilimi Trump’ın iyimser mesajlarıyla desteklense de Trump’ın "Anlaşma olmazsa savaş devam eder" şeklindeki sert söylemleri fiyatların daha fazla sarkmasını engelledi.

Analistler, Washington-Tahran hattındaki belirsizliğin tam olarak ortadan kalkmadığını, bu durumun fiyatlarda bir "taban" oluşturduğunu belirtiyor.

TEKNİK SEVİYELER: DESTEK VE DİRENÇ

Enerji piyasası uzmanları, Brent petrolde teknik açıdan şu seviyelerin kritik olduğunu ifade ediyor:

• Direnç: 98,46 dolar

• Destek: 97,83 dolar

Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve arz güvenliğinin sağlanması durumunda, petrol fiyatlarının orta vadede mevcut seviyelerin de altına inebileceği öngörülüyor.

