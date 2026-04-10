Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik saldırılar sonrası üretim kapasitesinde düşüş yaşandığını açıklamasının ardından yeniden yükselişe geçti. Küresel piyasalarda arz endişeleri öne çıkarken, yatırımcıların gözü Orta Doğu'daki gelişmelere çevrildi.

FİYATLAR YUKARI YÖNLÜ HAREKET ETTİ

Brent petrol, dalgalı işlemlerde yüzde 1,2 artışla 97 dolar sınırına yaklaşırken, ABD ham petrolü ise varil başına yaklaşık 99 dolar seviyesinde işlem gördü. Ancak ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkesin etkisiyle petrol fiyatları haftalık bazda yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

SUUDİ ARABİSTAN'DA ÜRETİM DARALDI

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansına göre enerji tesislerine yönelik saldırılar, ülkenin günlük petrol üretim kapasitesinde yaklaşık 600 bin varillik düşüşe yol açtı. Bloomberg hesaplamalarına göre bu kayıp, ülkenin normal ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 10'una karşılık geliyor.

Kızıldeniz üzerinden petrol sevkiyatında kullanılan Doğu-Batı boru hattına bağlı bir pompa istasyonuna düzenlenen saldırı, günlük yaklaşık 700 bin varillik ek kapasite kaybı yarattı. Bölgede tansiyon yükselirken, Kuveyt de kritik tesislere yönelik insansız hava aracı saldırılarının engellendiğini duyurdu.

STOKLAR DEVREYE ALINDI

Arz riskine karşı Japonya petrol stoklarını kullanmaya başladı. Başbakan Sanae Takaichi, Mayıs ayında yaklaşık 20 günlük petrolün rezervlerden piyasaya sunulacağını açıkladı. ABD ise enerji maliyetlerini sınırlamak amacıyla Stratejik Petrol Rezervi'nden 30 milyon varile kadar petrol sağlama teklifinde bulundu.

TRUMP'TAN HÜRMÜZ MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin iyimser olduğunu belirtirken, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerden ücret alındığına dair iddialara tepki gösterdi. Trump, böyle bir durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Lübnan'daki saldırıların ABD-İran ateşkes anlaşmasının parçası olmadığını vurguladı.

GÖZLER İSLAMABAD'DA

Piyasalarda dikkatler, İran ile ABD arasında Cumartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelere çevrildi. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndaki durumun en kritik başlık olması bekleniyor.

Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz taşımacılığının yaklaşık beşte birinin geçtiği boğazda yaşanacak gelişmeler, enerji piyasalarının yönü açısından belirleyici olacak.

BRENT PETROLDE SON DURUM

Brent petrolün varil fiyatı saat 08:51 itibarıyla 96,75 dolar seviyesinde işlem görüyor.