Körfez bölgesinde deniz trafiğinin durma noktasına gelmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik riskler, petrol fiyatlarında son dönemin en sert sıçramalarından birine yol açtı.

Haftanın ilk saatlerinde jeopolitik risklerin fiyatlanmasıyla birlikte Brent petrol, yüzde 7’ye yakın bir artış kaydederek 97,50 dolar seviyesini test etti.

İlk şokun ardından bir miktar kar realizasyonu gelse de saat 07.20 itibarıyla Brent petrol yüzde 5,36 primle 95,22 dolar seviyesinde dengelenmeye çalışıyor.

Aynı saatlerde WTI (ABD ham petrolü) yüzde 6,2’lik yükselişle 89,04 dolara kadar tırmandı.

ATEŞKES MASASI DEVRİLMEK ÜZERE

Bölgede salı gününe kadar sürmesi öngörülen ateşkes süreci, ABD’nin İran’a ait bir kargo gemisine el koymasıyla büyük bir darbe aldı.

Tahran yönetiminden gelen sert açıklamalar ve "misilleme" mesajları, diplomatik çözüm umutlarını gölgeliyor.

İran’ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapattığına dair haberler, deniz trafiğinde büyük bir belirsizlik yarattı.

Kpler verilerine göre cumartesi günü boğazdan 20’den fazla gemi geçiş yaparak son ayların en yoğun trafiğini oluşturmuştu. Ancak "fiili kapama" kararı, arz güvenliğini tehdit ediyor.

STRATEJİSTLER NE DİYOR?

Piyasa uzmanları, durumun ciddiyetine rağmen hala bir "diplomatik kapı" arıyor.

• Damien Boey (Wilson Asset Management): "Haber akışı negatif olsa da tarafların nihai bir anlaşma isteği piyasayı tamamen çöküşten koruyor."

• Paul Chew (Phillip Securities): "Temel senaryomuz hala savaşın diplomatik yollarla bitmesi yönünde. ABD'nin seçim takvimi bu süreçte belirleyici olacak."

• Bob Savage (BNY): "Jeopolitik riskin en net göstergesi boğazdan geçen gemi sayısıdır. Arz sıkıntısı enflasyonist baskıyı tetiklemeye devam edecektir."

