Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın sürmesi halinde Brent petrol tahminini 90 dolara yükseltti. Stoklarda rekor düşüş uyarısı geldi.

Küresel petrol piyasalarında Hürmüz Boğazı'na yönelik riskler fiyat beklentilerini yukarı çekmeye devam ediyor. Goldman Sachs, boğazdaki tıkanıklığın sürmesi halinde küresel petrol stoklarının hızla eriyeceği öngörüsüyle fiyat tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.

Brent petrolün varili bugün uluslararası vadeli piyasalarda 101,19 dolardan işlem görüyor.

BRENT TAHMİNİ 90 DOLARA YÜKSELDİ

Banka analistleri Daan Struyven ve Yulia Zhestkova Grigsby imzasını taşıyan 27 Nisan tarihli notta, Brent petrolün dördüncü çeyrekte varil başına ortalama 90 dolar seviyesine ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Analistlerin daha önceki tahmini ise 80 dolar seviyesindeydi.

Stoklar eriyor, fiyatlar yükseliyor! Petrolde beklentiyi artırdı, Görsel 1

TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye enerji ithalatçısı bir ülke olduğu için petrol fiyatlarındaki yükseliş, doğrudan akaryakıt fiyatlarını artırarak enflasyon ve cari açık üzerinde baskı yaratabilir. Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki riskler arz güvenliği açısından da kritik önem taşıyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Stoklar eriyor, fiyatlar yükseliyor! Petrolde beklentiyi artırdı, Görsel 2

"REKOR HIZDA STOK ERİMESİ"

Goldman analistleri, Basra Körfezi'ndeki günlük 14,5 milyon varillik ham petrol üretim kaybının etkisine dikkat çekerek, nisan ayında küresel petrol stoklarının günde 11 ila 12 milyon varil azaldığını tahmin ettiklerini ifade etti.

Bu ölçekteki "Aşırı stok çekimlerinin" sürdürülebilir olmadığını vurgulayan analistler, arz şokunun uzaması halinde talepte daha keskin düşüşlerin gerekebileceği uyarısında bulundu.

Stoklar eriyor, fiyatlar yükseliyor! Petrolde beklentiyi artırdı, Görsel 3

NORMALLEŞME BEKLENTİSİ ÖTELENDİ

Banka, daha önce mayıs ortasında beklenen Körfez ihracatındaki normalleşmenin haziran sonuna kadar gerçekleşmeyeceğini varsaydığını açıkladı.

Ayrıca ürün kıtlığı riskleri ve şokun benzeri görülmemiş boyutu nedeniyle petrol fiyatlarına yönelik yukarı yönlü risklerin sürdüğü ifade edildi.

Goldman Sachs, bu çeyrekte Brent petrolün varil başına 100 dolar, üçüncü çeyrekte 93 dolar ve dördüncü çeyrekte 90 dolar olacağını tahmin ediyor.

Stoklar eriyor, fiyatlar yükseliyor! Petrolde beklentiyi artırdı, Görsel 4

MORGAN STANLEY TAHMİNLERİNİ KORUDU

Öte yandan Morgan Stanley analistleri, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle Basra Körfezi'nden yapılan petrol ihracatının günde 14,2 milyon varil düştüğünü belirtti.

Martijn Rats ve ekibine göre bu durum, küresel stokların günde 4,8 milyon varil azalmasına yol açtı. Açığın bir kısmının ise zayıf talep tarafından telafi edildiği ifade edildi.

Morgan Stanley, Brent petrol tahminlerinde değişikliğe gitmedi. Banka, vadeli işlemlerin bu çeyrekte varil başına ortalama 110 dolar, üçüncü çeyrekte 100 dolar ve dördüncü çeyrekte 90 dolar seviyesinde olmasını bekliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
