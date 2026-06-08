İş Yatırım, Avrupakent GYO için 12 aylık hedef fiyatını hisse başına 97,50 TL olarak belirledi.

Hissenin 59,80 TL olan son kapanış fiyatı dikkate alındığında, bu hedef değer yüzde 63 oranında bir yükselme potansiyeline işaret ediyor.

Kurum, bu güçlü öngörüyle birlikte AVPGY için yatırım tavsiyesini "AL" olarak ilan etti.

BORÇSUZ BİLANÇO VE YÜZDE 50 İSKONTO

Raporda, Avrupakent GYO'nun borsada işlem gören mevcut değerinin cazip bir seviyede olduğu vurgulandı. Şirketin öne çıkan finansal avantajları şu şekilde sıralandı:

• Yüksek İskonto Oranı: Hisse, hâlihazırda net aktif değerine (NAD) göre yüzde 50 iskonto ile işlem görüyor. Bu oran, yüzde 45 olan 1 yıllık tarihsel ortalama iskontosunun da üzerinde seyrediyor.

• Finansal Borç Taşımıyor: Şirket net borçsuz yapısıyla dikkat çekiyor. 2026 yılının ilk çeyreği (1Ç26) itibarıyla şirketin 1.596 milyon TL net nakit pozisyonu bulunuyor. Bu durum, faiz ve kur oynaklığına karşı şirkete büyük bir finansal esneklik sağlıyor.

• İstikrarlı Temettü Gücü: Halka arzından bu yana düzenli temettü ödeyen şirket, esas sözleşmesindeki asgari yüzde 50 temettü dağıtma politikasıyla öne çıkıyor. Ayrıca GYO vergi düzenlemeleri kapsamındaki 20 puanlık kurumlar vergisi avantajı da bu temettü kapasitesini destekliyor.

PORTFÖY ÇEŞİTLİLİĞİ VE DÜZENLİ KİRA GELİRİ

Avrupakent GYO'nun AVM, otel/rezidans, ticari ünite ve ofislerden oluşan dengeli ve yüksek kaliteli bir portföye sahip olduğu belirtildi. 31 Mart 2026 itibarıyla şirketin toplam portföy değeri 52,8 milyar TL seviyesine, toplam brüt kiralanabilir alanı ise 270.275 metrekareye ulaştı.

Portföyün dağılımında aslan payını yüzde 57,4 ile AVM varlıkları alırken, onu yüzde 24,4 ile ticari gayrimenkuller, yüzde 10 ile turizm varlıkları ve yüzde 8,2 ile konut projeleri takip ediyor. Bu çeşitlilik, şirketin sürdürülebilir nakit akışı yaratmasını sağlarken FAVÖK marjını da yukarı taşıyor.

AVRUPAKENT GYO ÖNE ÇIKAN PİYASA VERİLERİ

Raporda güncel finansal çarpanlar ve piyasa verileri ise şu şekilde paylaşıldı:

• Piyasa Değeri: 23.920 milyon TL

• Halka Açık Piyasa Değeri: 5.183 milyon TL

• Fiyat Performansı: Hisse senedi TL bazında son 1 ayda yüzde 5,0, yılbaşından bu yana ise yüzde 24,6 oranında prim yaptı.

• Cari Yabancı Oranı: Yüzde 4,86 (3 aylık ortalama seviyelerine yakın seyrediyor).

• F/K Çarpanı: 2026 beklentilerine göre 4.7 seviyesinde.

İş Yatırım tarafından hazırlanan raporda, makroekonomik yavaşlamaya bağlı olarak AVM ve otel kira gelirlerinde yaşanabilecek olası baskılar ise yatırımcıların takip etmesi gereken temel risk faktörleri arasında gösterildi.

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