Kurum tarafından yayımlanan değerlendirme raporunda ASELS hissesi için "al" tavsiyesi verilirken, mevcut fiyat seviyesine göre dikkat çeken bir yükseliş potansiyeline işaret edildi.

HEDEF FİYAT 442 TL OLARAK BELİRLENDİ

A1 Capital, ASELSAN hisseleri için hedef fiyatını 442,00 TL olarak açıkladı. Kurum, hisse için tavsiyesini "al" olarak duyurdu.

ASELS hissesi son kapanışını 363,50 TL seviyesinden gerçekleştirirken, açıklanan hedef fiyat mevcut seviyeye göre yüzde 21,59 prim potansiyeline işaret ediyor.

HEDEF FİYAT DETAYLARI

Aracı Kurum: A1 Capital

Hedef Fiyat: 442,00 TL

Son Fiyat: 363,50 TL

Tavsiye: Al

Prim Potansiyeli: %21,59

Açıklanma Tarihi: 8 Haziran 2026

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 363.75 4.421.402.119,25 % 0.21 12:44 KTLEV 161 3.966.541.435,90 % 8.42 12:44 ASTOR 317 3.762.796.911,25 % 0 12:44 SASA 2.53 3.513.377.937,64 % 1.61 12:44 AKBNK 64.75 3.238.487.876,35 % 0.39 12:44 Tüm Hisseler

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