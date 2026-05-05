Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle beraber, araç bilgilerini sorgulamak artık katılım payına tabi olacak.

SORGU BAŞINA 2 TL İŞLEM ÜCRETİ

Araç sahiplerini ve otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren düzenlemeye göre, araç sicil ve tescil sisteminden yapılan her bir sorgu veya dönen kayıt başına 2 TL işlem ücreti alınacak.

Söz konusu 2 TL'lik ücret her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranına göre artırılacak.

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılacak sorgulamalardan yıl içerisinde her bir araç başına bir sorgu için ücret alınmayacak.

KAMU KURUMLARINA MUAFİYET

Yeni düzenlemede kamu yararı gözetilerek bazı kurumlar ücret kapsamı dışında tutuldu. Buna göre;

Kamu kurum ve idareleri,

Mahalli idareler (belediyeler),

Sistem üzerinden yapacakları sorgulamalarda herhangi bir katılım payı ödemeyecekler.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Kaynak: Resmi Gazete

HUKUKİ GEREKÇE ŞARTI GETİRİLDİ

Veri güvenliğini artırmayı hedefleyen yönetmelik, sadece ücret değil, "erişim şartı" da getirdi. Artık her isteyen araç verilerine ulaşamayacak. Bilgilerin paylaşılabilmesi için şu kriterler aranacak:

Veriyi talep edenin geçerli bir hukuki gerekçeye sahip olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması ya da korunması için bu veriye ihtiyaç duyulduğunun kanıtlanması.