AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler öngören kanun teklifi ile ilgili detayları hakkında konuştu. Bunun yanında “Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?” sorusuna cevap verdi.

"GÜNDEMİMİZDE ÇALIŞMA YOK"

Güler, "Şu an da hali hazırda gündemimizde böyle bir çalışma yok" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanı Güler, hem çalışanları hem emeklileri hem de dar gelirli vatandaşları desteklediklerini belirterek “Ama şu anda gündemimizde böyle bir çalışma yok ifade etmek isterim” dedi.

Beklenti üstü gelen enflasyon oranları hakkında konuşan Güler, yükselişin nedenini petrol fiyatlarındaki artış olarak açıkladı.

Güler, “Özellikle petrol fiyatlarındaki bu kadar kırılgan fiyatlandırma ve değişkenlik bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyonda ciddi bir baskı oluşturdu ve artışa sebebiyet verdi.” dedi.