Netcad Yazılım A.Ş.(NETCD), yatırımcılara pay başına net 3,7226277 TL nakit temettü ödemesini 5 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırdı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, temettü hak kullanım işlemlerine ilişkin detaylar paylaşıldı.
NAKİT TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPILDI
Açıklamaya göre, Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) tarafından gerçekleştirilen nakit temettü ödemesi 5 Mayıs 2026 tarihinde tamamlandı. Ödeme, Merkezi Kaydi Sistem üzerinden yatırımcı hesaplarına aktarıldı.
HİSSE BAŞINA 3,72 TL ÖDENDİ
Netcad Yazılım A.Ş., yatırımcılara pay başına brüt 4,3795620 TL, net 3,7226277 TL temettü dağıttı; ödemeler 5 Mayıs 2026 itibarıyla hesaplara geçti.
Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD), bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla öne çıktı. Hisse, saat 17.07 itibarıyla yüzde 8,88 oranında prim yaparak 138,50 TL seviyesine yükseldi.
Hissede Fiyat/Kazanç oranı 20,47, Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı ise 5,05 seviyesinde bulunuyor.
