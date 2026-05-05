Vergi ve kamu borçlarının yapılandırılmasına ilişkin önemli bir düzenleme devreye alınıyor. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle borçların tecil şartları yeniden düzenlenirken, söz konusu değişiklik 15 maddelik yatırım teşvik paketine eklendi.

TAKSİT SÜRESİ İKİ KATINA ÇIKIYOR

CNBC-e'nin haberine göre, Meclis'e sevk edilen düzenleme kapsamında kamu borçlarının taksitlendirilmesinde azami süre 36 aydan 72 aya çıkarılıyor. Böylece borçlular, ödemelerini daha uzun vadeye yayma imkanına kavuşacak.

TEMİNATSIZ TECİL LİMİTİ YÜKSELTİLDİ

Yeni düzenleme ile birlikte teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı da önemli ölçüde artırıldı. Daha önce 50 bin TL olan limit, 1 milyon TL'ye yükseltildi. Bu adımla daha fazla mükellefin teminat göstermeden borçlarını yapılandırabilmesi hedefleniyor.

Düzenlemenin temel hedefi, mükelleflerin ödeme kapasitesini artırarak kamu alacaklarının daha etkin şekilde tahsil edilmesini sağlamak olarak öne çıkıyor.

GENİŞ KAPSAMLI BORÇLAR DAHİL

Yeni düzenleme kapsamında gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), SGK primleri, vergi cezaları, trafik cezaları, harçlar, öğrenim kredisi borçları ve belediyelere olan borçlar yer alıyor.

YASA MADDESİ NETLEŞTİ

15 maddelik yatırım teşvik paketinde yer alan düzenlemede, "Vergi ve diğer kamu borçlarının tecil işlemlerinde önemli kolaylıklar sağlandığı, azami taksit süresinin 36 aydan 72 aya çıkarıldığı ve teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarının 50 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltildiği" ifade edildi.

Yeni düzenlemenin yasalaşması halinde, borç yapılandırma süreçlerinde önemli bir esneklik sağlanması bekleniyor.