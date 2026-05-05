Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin Reel Efektif Döviz Kuru (REK) verilerini açıkladı. Buna göre, reel efektif döviz kuru endeksi nisanda bir önceki aya göre 1,59 puan artarak 106,30 seviyesine yükseldi. Böylece endeks, 2020 Şubat'tan bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

TÜFE BAZLI ENDEKSTE ARTIŞ ÖNE ÇIKTI

2025=100 bazlı hesaplanan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, mart ayında 104,71 seviyesindeyken nisanda 106,30’a çıktı. Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru da 0,64 puan artışla 102,16 seviyesine yükseldi.

Veriler, Türk lirasının reel anlamda değer kazanmaya devam ettiğine işaret etti. TL’nin değeri geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 5,80 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 3,04 puan arttı.

ARTIŞIN ANA NEDENİ ENFLASYON

TCMB değerlendirmesinde, REK endeksindeki yükselişin temel olarak TÜFE’deki artıştan kaynaklandığı belirtildi. Buna göre, nisanda TÜFE aylık bazda yüzde 4,18 artarken, Yİ-ÜFE’deki artış yüzde 3,17 oldu.

Aynı dönemde Türk lirası karşısında dolar ortalama yüzde 1,31, avro ise yüzde 2,20 oranında değer kazandı. TCMB, Türkiye’deki enflasyonun endeksteki artışa katkı sağladığını, buna karşın küresel enflasyon ve nominal kur sepetindeki değişimlerin endeksi aşağı yönlü etkilediğini vurguladı.