Bitcoin 79.388 dolara kadar yükseldi ancak 77.800 dolara geri çekildi. ETH, SOL ve DOGE kar satışlarıyla değer kaybederken Bitcoin tek pozitif kalan büyük kripto oldu. Hürmüz'deki yeni gerilim piyasalara belirsizlik katıyor.

Öne Çıkanlar:

1- Bitcoin 79.388 dolara ulaştıktan sonra yaklaşık 77.800 dolara geriledi. Son 24 saatte pozitif kalan tek büyük kripto Bitcoin olurken haftalık bazda da rakiplerinin önünde yer aldı.

2- Rallinin yalnızca Bitcoin'de yoğunlaşması ve 47 gündür süren negatif fonlama oranları, piyasadaki alımın geniş tabanlı bir heyecandan değil dar ve türev piyasasına temkinli yaklaşan bir alıcı kitlesinden kaynaklandığına işaret ediyor.

3- ABD'nin İran yakınlarındaki deniz ablukası, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın ateş açması ve durma noktasına gelen ateşkes görüşmeleri piyasa belirsizliğini artırıyor. Analistler 76.000 doların altına düşüşün kısa vadeli zirveye işaret edebileceği konusunda uyarıyor.

BITCOIN TEK BAŞINA YÜKSELİYOR

Bitcoin bu hafta kripto piyasasında tek ayakta kalan isim. Gün içinde 79.388 dolara kadar yükselen BTC, kar satışlarıyla 77.800 dolar civarına geriledi. Ancak diğer büyük kriptolara kıyasla tablo hâlâ olumlu. ETH, SOL ve DOGE son 24 saatte değer kaybederken Bitcoin pozitif bölgede kalmayı başardı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Bu ayrışma önemli. Normal bir boğa piyasasında tüm kriptolar birlikte yükselir. Ama şu an yalnızca Bitcoin alınıyor. Bu tablo piyasanın geneline duyulan güvenin henüz tam anlamıyla yerleşmediğine işaret ediyor.

47 GÜNDÜR NEGATİF FONLAMA ORANLARI

Teknik tablonun en dikkat çekici detayı şu: Fonlama oranları yaklaşık 47 gündür negatif seyrediyor. Bu ne anlama geliyor?

Fonlama oranı türev piyasasında açık pozisyonların maliyetini gösterir. Negatif olması long yani alım pozisyonlarının değil, short yani satım pozisyonlarının baskın olduğuna işaret eder. Yani piyasanın büyük bölümü hâlâ düşüş bekliyor.

Bu tablo çift taraflı okunabilir. Bir taraftan short pozisyonlar sıkışırsa yukarı yönlü sert bir hamle gelebilir. Diğer taraftan genel piyasa katılımının zayıf olduğu anlamına da geliyor. Rallinin kalıcı olması için bu tablonun değişmesi gerekiyor.

BTC Günlük Grafik:

ETH, SOL VE DOGE NE DURUMDA?

Bitcoin yükselirken büyük altcoinler tam tersine hareket etti. Bu ayrışma dikkat çekici.

Ethereum kritik 2.046 dolar desteğini test ediyor. ETH'nin bu seviyede tutunması halinde 2.000-2.180 dolar arasında konsolidasyon bekleniyor. Hareket ETH'ye özgü değil, makro haberlere verilen beta reaksiyonu.

Ethereum Günlük Grafik:

Solana 85,78 dolar seviyesinde işlem görüyor. 24 saatte yüzde 2 düşen SOL, haftalık bazda yüzde 1 artışla pozitif bölgede kalmayı başardı. İşlem hacmi ise Çarşamba akşamından bu yana yüzde 25 arttı.

Dogecoin 0,098 dolar civarında. Son 24 saatte kayıp yaşandı. DOGE için temel beklenti X Payments entegrasyonu ve ETF optimizmi ama bu beklentiler henüz fiyata yansımıyor.

Dogecoin Teknik İndikatör Görünümleri:

Üç coinin ortak özelliği şu: Bitcoin yükselirken onlar geriledi. Bu tablo kurumsal paranın seçici davrandığını, altcoinlere henüz güvenilmediğini gösteriyor.

HÜRMÜZ'DE YENİ GERİLİM

Makro tarafta işler yeniden karışmaya başladı. Hürmüz Boğazı'nda İran'ın ABD deniz kuvvetlerine yakın bir bölgede ateş açtığı haberleri geldi. Ateşkes görüşmeleri durma noktasına geldi. ABD'nin deniz ablukası sürüyor.

Bu gelişmeler petrol fiyatlarını yukarı çekiyor ve risk iştahını baskılıyor. Kripto piyasası bu tür jeopolitik gelişmelere karşı giderek daha hassas hale geldi. Özellikle kurumsal yatırımcılar belirsizlik dönemlerinde pozisyon azaltıyor.

76.000 DOLAR KRİTİK

Analistler 76.000 doların altına düşüşün kısa vadeli zirveye işaret edebileceği konusunda uyarıyor. Bu seviye kırılırsa yükseliş momentumu sorgulanmaya başlayacak. Yukarıda ise 80.000 dolar psikolojik direnç olmaya devam ediyor. Bu seviyenin güçlü hacimle aşılması için ya Hürmüz'de kalıcı bir normalleşme ya da Fed'den güvercin bir sinyal gerekiyor.

Bitcoin şu an 77.800 dolar civarında, TL bazında yaklaşık 3,38 milyon TL. ETH 2.300 dolar, SOL 88 dolar civarında. Kar satışlarıyla gelen geri çekilme kısa vadeli bir soluklanma olarak değerlendirilebilir. Ancak Hürmüz'deki yeni gerilim ve negatif fonlama oranları temkinli olmayı gerektiriyor.

Takip Edilmesi Gereken Veriler

76.000 dolar destek seviyesinin korunması, Hürmüz'deki diplomatik gelişmeler, Bitcoin ETF haftalık giriş verileri ve Fed 28-29 Nisan toplantısı önümüzdeki günlerin belirleyici göstergeleri.

Kaynaklar:

CoinDesk piyasa verileri esas alınarak derlenmiştir.